Бизнес благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП смог привлечь 470 млрд

Механизм «зонтичных» поручительств был запущен с Минэкономразвития в конце 2021 года по поручению президента России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он доказал свою эффективность. С его помощью малый и средний бизнес привлёк около 1 трлн рублей финансирования на развитие своего дела. В 2025 году реализация программы будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».