Бизнес благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП смог привлечь 470 млрд

Posted 24 февраля, 12:46
Published 24 февраля, 12:46
Modified 24 февраля, 12:46
Updated 24 февраля, 12:46
По информации ТАСС, финансовую поддержку получили более 38 тысяч предпринимателей. Отрасли экономики, лидирующие по объёму привлечённого финансирования МСП при помощи «зонтичных» поручительств: обрабатывающие производства — 106,4 млрд рублей; инфраструктурное строительство — 48,9 млрд рублей; транспортировка и хранение — 34,8 млрд рублей; научно-техническая деятельность — 17 млрд рублей; информация и связь — 16,1 млрд рублей; сельское хозяйство — 15,4 млрд рублей; гостиницы и общепит — 12,1 млрд рублей.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что количество компаний и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в виде «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, увеличилось вдвое по сравнению с 2023 годом и достигло 38 тысяч. Более 92% финансовой помощи пришлось на микро- и малый бизнес, которому сложнее всего привлечь заёмное финансирование из-за отсутствия залога.
В топ отраслей по приросту количества получателей поддержки в 2024 году вошли: сфера услуг (прирост 215%); культура и спорт (прирост 200%); гостиницы и общепит (прирост 145%); транспортировка и хранение (прирост 137%).
Предприниматели следующих регионов привлекли наибольший объём кредитов с «зонтичными» поручительствами: Москва (99,8 млрд рублей), Санкт-Петербург (34,2 млрд рублей), Московская область (26,3 млрд рублей), Краснодарский край (20 млрд рублей), Свердловская область (16,6 млрд рублей), Новосибирская область (13,3 млрд рублей), Ростовская область (12,9 млрд рублей), Нижегородская область (10,4 млрд рублей), Воронежская область (10,3 млрд рублей) и Самарская область (10,1 млрд рублей).
Объём финансирования малого и среднего бизнеса при помощи «зонтичных» поручительств растёт в новых российских регионах: ДНР (586 млн рублей), ЛНР (299 млн рублей), Запорожская и Херсонская области (83 млн рублей и 44 млн рублей соответственно). Поддержку получили около 330 компаний.
Регионы-лидеры по приросту количества получателей поддержки: республики Тыва (прирост в 6 раз), Адыгея (прирост более чем в 5 раз), Калмыкия и Дагестан (прирост более чем в 4 раза), Республики Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Белгородская, Брянская, Липецкая и Орловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Курская область (прирост более чем в 3 раза).
Механизм «зонтичных» поручительств был запущен с Минэкономразвития в конце 2021 года по поручению президента России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он доказал свою эффективность. С его помощью малый и средний бизнес привлёк около 1 трлн рублей финансирования на развитие своего дела. В 2025 году реализация программы будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».