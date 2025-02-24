Что такое эластография печени

Кроме того, с развитием телемедицины и удаленных консультаций, эластография печени может трансформироваться в более доступный и широко используемый инструмент. Внедрение мобильных диагностических устройств, которые могут быть использованы в амбулаторных условиях, позволит врачам проводить обследования на местах, что особенно актуально для пациентов, проживающих в удаленных регионах или имеющих ограниченный доступ к медицинским учреждениям.