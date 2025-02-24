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Posted 24 февраля, 09:51

Published 24 февраля, 09:51

Modified 24 февраля, 09:53

Updated 24 февраля, 09:53

Девушка из Екатеринбурга приняла участие в шоу на ТНТ

Девушка из Екатеринбурга приняла участие в шоу на ТНТ

24 февраля 2025, 09:51
Фото: Телеканал ТНТ.
Ангелина Татарченкова из Екатеринбурга стала участницей нового выпуска телешоу «Выжить в Самарканде» на ТНТ.

Екатеринбурженка была единственной девушкой, которая сумела передвинуть тяжелый ящик на дистанции 40 метров. Она была в паре с актером Артемом Калайджяном, рассказали в пресс-службе телеканала.

В результате жительница уральской столицы оказалась в финале третьей, оставив за собой трех других участников.

Напомним, девушка из Екатеринбурга приняла участие в отборочном туре Евровидения и заняла восьмое место.

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