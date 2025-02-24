Девушка из Екатеринбурга приняла участие в шоу на ТНТ

Posted 24 февраля, 09:51
Published 24 февраля, 09:51
Modified 24 февраля, 09:53
Updated 24 февраля, 09:53
Екатеринбурженка была единственной девушкой, которая сумела передвинуть тяжелый ящик на дистанции 40 метров. Она была в паре с актером Артемом Калайджяном, рассказали в пресс-службе телеканала.
В результате жительница уральской столицы оказалась в финале третьей, оставив за собой трех других участников.
Напомним, девушка из Екатеринбурга приняла участие в отборочном туре Евровидения и заняла восьмое место.