Директор студгородка УрГУПС наказан за грязные туалеты и мусор в общежитиях

Posted 24 февраля, 12:39
Published 24 февраля, 12:39
Modified 24 февраля, 12:41
Updated 24 февраля, 12:41
Выяснилось, что жалобы студентов на скопившийся мусор и тараканов были оправданными. Специалисты установили, что в общежитиях вуза вовремя не опустошались баки для отходов.
Кроме того, по нескольку дней подряд никто не проводил влажную уборку туалетов и ванных, сообщили в ведомстве. Такие условия могли привести к вспышке различных инфекций у жителей. На сегодняшний день, выявленные нарушения устранены.
Напомним, что в феврале родители учеников екатеринбургской школы №22 также пожаловались на антисанитарию в образовательном учреждении. Кроме того, по их словам, не соблюдаются условия безопасности детей.