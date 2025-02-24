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Posted 24 февраля, 12:39

Published 24 февраля, 12:39

Modified 24 февраля, 12:41

Updated 24 февраля, 12:41

Директор студгородка УрГУПС наказан за грязные туалеты и мусор в общежитиях

Директор студгородка УрГУПС наказан за грязные туалеты и мусор в общежитиях

24 февраля 2025, 12:39
Фото: 1MI.
Директор студенческого городка УрГУПС привлечен к административной ответственности за антисанитарию в общежитиях. Проверку после жалоб провела транспортная прокуратура.

Выяснилось, что жалобы студентов на скопившийся мусор и тараканов были оправданными. Специалисты установили, что в общежитиях вуза вовремя не опустошались баки для отходов.

Кроме того, по нескольку дней подряд никто не проводил влажную уборку туалетов и ванных, сообщили в ведомстве. Такие условия могли привести к вспышке различных инфекций у жителей. На сегодняшний день, выявленные нарушения устранены.

Напомним, что в феврале родители учеников екатеринбургской школы №22 также пожаловались на антисанитарию в образовательном учреждении. Кроме того, по их словам, не соблюдаются условия безопасности детей.

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