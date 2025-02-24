Эксперт не уверен в справедливости решений о закрытии магазинов «Светофор»

Posted 24 февраля, 10:34
Published 24 февраля, 10:34
Modified 24 февраля, 10:34
Updated 24 февраля, 10:34
Как сообщают newizv.ru, согласно опубликованным данным, Роспотребнадзор принял постановление о временном закрытии 76 магазинов сети «Светофор». Это около 3% всех магазинов этой сети.
В большинстве случаев региональные суды вынесли решения о приостановке работы магазинов на небольшой срок. Тем не менее в Москве в феврале два магазина «Светофор» получили предписания о закрытии на 90 суток. Подобные жесткие санкции редко применяются к ретейлерам. «Новые Известия» обратились за комментарием к Николаю Жирнову, юристу и эксперту по работе с нарушениями в сфере розничной торговли и прав потребителей.
Основной довод Роспотребнадзора при ходатайстве о закрытии нескольких магазинов — отсутствие защитных коробов на трубах водоснабжения, отопления и водоотведения. В протоколе указано, что прорыв повредит товары в торговом зале. По мнению Жирнова, в этом случае пострадает сам магазин, а не покупатели. Кроме того, при закрытых трубах отопления произойдет понижение температуры, что создаст неудобства как для покупателей, так и для сотрудников.
Вторая причина, по которой приостановлена работа одного из магазинов «Светофор» в Москве, — отсутствие помещений для хранения тележек для покупателей. Юрист Жирнов считает это утверждение необоснованным, так как тележки находятся в прямом доступе покупателей.
Наконец, еще одним основанием для закрытия стали косметические недостатки оборудования в торговом зале. Адвокат подчеркнул, что другие торговые сети за подобные нарушения обычно наказываются штрафами, тогда как к «Светофору» применили более жесткое наказание.
Депутат Сергей Лисовский 17 февраля обратился в Федеральную антимонопольную службу России с заявлением о том, что «Светофор» навязывает поставщикам невыгодные условия сотрудничества. Однако многие поставщики заинтересованы в работе с этой торговой сетью. Инициативная группа поставщиков готовит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
В обращении подчеркивается, что «Светофор» — единственный ретейлер в России, отдающий предпочтение сотрудничеству с небольшими российскими компаниями.
Отмечается, что закрытие магазинов низких цен в первую очередь затронет интересы пенсионеров и семей с низким уровнем дохода, которым, согласно поручению президента России, государство должно оказывать всестороннюю поддержку.