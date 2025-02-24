Эксперт не уверен в справедливости решений о закрытии магазинов «Светофор»

Основной довод Роспотребнадзора при ходатайстве о закрытии нескольких магазинов — отсутствие защитных коробов на трубах водоснабжения, отопления и водоотведения. В протоколе указано, что прорыв повредит товары в торговом зале. По мнению Жирнова, в этом случае пострадает сам магазин, а не покупатели. Кроме того, при закрытых трубах отопления произойдет понижение температуры, что создаст неудобства как для покупателей, так и для сотрудников.