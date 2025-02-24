Эксперт рассказал о спросе на «Ниву» в Германии

По сообщению «Ридуса», один из крупных немецких дилеров объявил о начале продаж автомобилей Lada Niva Legend 2025 года. По словам автомобильного эксперта, Niva имеет свою репутацию и преданных поклонников в Европе, не только в Германии, но также во Франции и Австрии. Эти внедорожники востребованы в сельской местности и горных районах. Хотя спрос не слишком велик, он все же существует. Эксперт добавил, что среди педантичных немцев есть автолюбители, которые готовы заплатить за эту машину около двадцати тысяч евро.