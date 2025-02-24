Фестиваль «Афганский ветер» в Тагиле объединил таланты со всей России

Этот фестиваль давно вырос за рамки локального мероприятия: участники приехали из Белгородской области, Забайкалья, а также из множества городов и поселков Свердловской области. Внимание зрителей привлекла номинация «Победа одна на всех», учрежденная к юбилею. Победу в ней одержала студия «Для вас» Висимского центра культуры.