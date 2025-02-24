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Posted 24 февраля, 15:51

Published 24 февраля, 15:51

Modified 24 февраля, 15:53

Updated 24 февраля, 15:53

Фестиваль «Афганский ветер» собрал полный зал в Нижнем Тагиле

Фестиваль «Афганский ветер» в Тагиле объединил таланты со всей России

24 февраля 2025, 15:51
Фото: скрин видео пресс-службы администрации Нижнего Тагила.

Фестиваль «Афганский ветер» собрал полный зал в Нижнем Тагиле

Городской Дворец молодежи в Нижнем Тагиле снова стал «эпицентром» патриотической музыки. На 31-м фестивале «Афганский ветер» выступили более 200 участников со всей страны, а гала-концерт прошёл при полном аншлаге.

Мероприятие собрало полный зал, участвовали и любительские школьные, и профессиональные коллективы, рассказали в пресс-службе мэрии.

Этот фестиваль давно вырос за рамки локального мероприятия: участники приехали из Белгородской области, Забайкалья, а также из множества городов и поселков Свердловской области. Внимание зрителей привлекла номинация «Победа одна на всех», учрежденная к юбилею. Победу в ней одержала студия «Для вас» Висимского центра культуры.

Среди победителей отмечены представители поселка Баранчинский (номинация «Дорогами Афгана»), вокальная студия «Русь» Петрокаменского центра культуры («Золото погон»), ансамбль «Голоса детства» и вокальная группа «Калина» («Однополчане»).

В номинации «Герои нашего времени» победительницей стала воспитанница студии «Лайвстар» Из Нижнего Тагила Алена Шеметова. А Ирина Конькова из Висима доказала, что и «один в поле воин», став лучшей в одноименной категории.

Для зрителей «Афганского ветра» организаторы подготовили не только концертную программу, но и множество сопутствующих мероприятий. В Дворце молодежи работали тематические выставки, посвященные Победе. Гости имели возможность принять участие в мастер-классах, где обсуждалась военная тематика, историческое наследие страны и важность патриотизма в современном обществе.

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров отметил, что исполнители пели «всем сердцем», за что были щедро вознаграждены овациями зала.

Ранее стало известно, что в Тагиле пройдет фестиваль православной кухни.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Культура#Нижний Тагил#Фестиваль#Патриотизм#Афганский ветер#Екатеринбург
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