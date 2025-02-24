Фестиваль «Афганский ветер» в Тагиле объединил таланты со всей России

Posted 24 февраля, 15:51
Published 24 февраля, 15:51
Modified 24 февраля, 15:53
Updated 24 февраля, 15:53
Мероприятие собрало полный зал, участвовали и любительские школьные, и профессиональные коллективы, рассказали в пресс-службе мэрии.
Этот фестиваль давно вырос за рамки локального мероприятия: участники приехали из Белгородской области, Забайкалья, а также из множества городов и поселков Свердловской области. Внимание зрителей привлекла номинация «Победа одна на всех», учрежденная к юбилею. Победу в ней одержала студия «Для вас» Висимского центра культуры.
Среди победителей отмечены представители поселка Баранчинский (номинация «Дорогами Афгана»), вокальная студия «Русь» Петрокаменского центра культуры («Золото погон»), ансамбль «Голоса детства» и вокальная группа «Калина» («Однополчане»).
В номинации «Герои нашего времени» победительницей стала воспитанница студии «Лайвстар» Из Нижнего Тагила Алена Шеметова. А Ирина Конькова из Висима доказала, что и «один в поле воин», став лучшей в одноименной категории.
Для зрителей «Афганского ветра» организаторы подготовили не только концертную программу, но и множество сопутствующих мероприятий. В Дворце молодежи работали тематические выставки, посвященные Победе. Гости имели возможность принять участие в мастер-классах, где обсуждалась военная тематика, историческое наследие страны и важность патриотизма в современном обществе.
Заместитель главы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров отметил, что исполнители пели «всем сердцем», за что были щедро вознаграждены овациями зала.