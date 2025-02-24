Финансовая ловушка: как пенсионеры теряют свои сбережения из-за импульсивных расходов

Среди тех, кто испытывает сожаления, 29% столкнулись с неожиданными расходами, а 26% полагали, что могут себе это позволить. Около 58% опрошенных получили доступ к своей пенсии без получения официальных советов или консультаций, что является распространенной ошибкой. Более 10% из них признались, что не полностью понимали последствия своих решений.