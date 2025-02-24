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Posted 24 февраля, 14:55

Published 24 февраля, 14:55

Modified 24 февраля, 14:57

Updated 24 февраля, 14:57

Хозяйка питомника в Полевском выплатит более 300 тысяч за нападение собаки на ребенка

Хозяйка питомника в Полевском выплатит более 300 тысяч за нападение собаки на ребенка

24 февраля 2025, 14:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Полевском собака в питомнике «С вершины Эльбруса» напала на шестилетнюю девочку. Происшествие случилось в феврале 2023 года.

Девочка, съезжавшая с горки, столкнулась с собакой, порода которой была помесью хаски и лабрадора. Пес укусил ребенка за лицо, а также поцарапал его, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В отношении владелицы питомника возбудили уголовное дело за оказание услуг с нарушениями требований безопасности. Женщина не признала вину и сказала, что собака добрая, а лицо девочка могла поранить на горке.

Также она сообщила, что несет ответственность за посетителей только в период экскурсии. В остальное время за детей отвечают взрослые, которые их сопровождают. Однако свидетели сообщили, что собака накинулась на ребенка, а горка была небезопасной.

В связи с этим предпринимательницу оштрафовали на 30 тысяч рублей и обязали выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Истец и ответчица подали апелляции. Суд уменьшил размер штрафа до 28 тысяч, но при этом сумма компенсации увеличилась до 300 тысяч.

Напомним, жители Верхней Салды отсудил у юридической конторы 167 тысяч рублей за неоказанную услугу.

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