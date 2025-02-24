Хозяйка питомника в Полевском выплатит более 300 тысяч за нападение собаки на ребенка

Posted 24 февраля, 14:55
Published 24 февраля, 14:55
Modified 24 февраля, 14:57
Updated 24 февраля, 14:57
Девочка, съезжавшая с горки, столкнулась с собакой, порода которой была помесью хаски и лабрадора. Пес укусил ребенка за лицо, а также поцарапал его, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В отношении владелицы питомника возбудили уголовное дело за оказание услуг с нарушениями требований безопасности. Женщина не признала вину и сказала, что собака добрая, а лицо девочка могла поранить на горке.
Также она сообщила, что несет ответственность за посетителей только в период экскурсии. В остальное время за детей отвечают взрослые, которые их сопровождают. Однако свидетели сообщили, что собака накинулась на ребенка, а горка была небезопасной.
В связи с этим предпринимательницу оштрафовали на 30 тысяч рублей и обязали выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Истец и ответчица подали апелляции. Суд уменьшил размер штрафа до 28 тысяч, но при этом сумма компенсации увеличилась до 300 тысяч.
Напомним, жители Верхней Салды отсудил у юридической конторы 167 тысяч рублей за неоказанную услугу.