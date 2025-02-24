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Posted 24 февраля, 12:33

Published 24 февраля, 12:33

Modified 24 февраля, 12:35

Updated 24 февраля, 12:35

Итоги недели: сероводород, адские выходные в Тагиле и подозрительные продукты

Итоги недели: сероводород, адские выходные в Тагиле и подозрительные продукты

24 февраля 2025, 12:33
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Выбросы
В этой подборке вспоминаем главные экологические события ушедшей недели с 17 по 23 февраля. Все об экологии Нижнего Тагила и Свердловской области.

Начало минувшей недели продолжилось атакой сероводорода, начавшейся в воскресенье, 16 февраля. Показатель по этому веществу достиг 1,3 ПДК, всего посты улавливали нарушения трижды — все разы на Тагилстрое. В понедельник, 17 февраля, ночью в 2:40 максимальная концентрация того же сероводорода составила 1,5 ПДК. Всего его улавливали ночью два раза.

«Адскими», как подразумевали сами жители Нижнего Тагила, выдались выходные — 22 и 23 февраля. Судя по фотографиям читателей, на небе постоянно были клубы коричневых выбросов. Ситуация ухудшилась в воскресенье, в этот праздничный день смог установился не только над Дзержинским районом, но и над центром города. Добавим, что в этот период в регионе действовал режим НМУ — условия, при которых вредные примеси с предприятий рассеиваются плохо. Жители Гальянки отмечали в комментариях:

Первый раз, за тридцать с лишним лет, на ГГМ такой смог вижу, — пишет тагильчанка Ирина.

А так комментировали происходящее жители Вагонки:

Я каждый день думаю «все, это максимум». И каждый день они умудряются превосходить себя, — пишет читательница в редакцию TagilCity.ru, — Они своими же выбросами свой же дым перекрыли.
Видно невооруженным взглядом над жилыми домами дымку. Гулять и дышать «не видно». Будто после артиллерии, но не стреляли. Все заполонило смогом, как порохом, только им не пахнет, — рассказывал редакции TagilCity.ru местный житель Андрей.

TagilCity.ru неоднократно писал, куда жаловаться на выбросы. Также мы составили шаблоны обращений в ведомства, ответственные за экологическую безопасность свердловчан.

Роспотребнадзор: жители Нижнего Тагила не жалуются на выбросы
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Редакция TagilCity.ru после жалоб местных жителей в очередной раз осветила тему, связанную с деятельностью агрокомплекса «Горноуральский». Так, 19 февраля 2025 года в поселке Малая Лая люди вновь заметили и сняли на видео, как большегрузы оранжевого цвета выезжают в поля для слива жидкой фракции свиного навоза в поля под Нижним Тагилом.

В материале мы вспомнили, сколько полей находятся в аренде, а сколько в собственности свинокомплекса, подняли информацию, какие нарушения были найдены в их использовании (и были ли), а также собрали информацию по новому руководителю, пришедшему на смену Вадиму Куликову.

Жители поселка под Нижним Тагилом вновь пожаловались на слив навоза в поля
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На неделе с 17 февраля Россельхознадзор выявил несколько партий опасных продуктов и изъял их из обращения. Это 512 тонн консервов из рыбы, маркированных как «сайра», но изготовленных из сардины, а также пять упаковок американской кукурузы весом более двух килограммов в автомобиле.

В Свердловской области изъяли 512 тонн фальсифицированных рыбных консервов
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В конце этого месяца на Земле наблюдается низкая солнечная активность и магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым людям нужно набраться сил к началу марта. По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, в последние дни геомагнитных возмущений почти не отмечалось. Главная звезда нашей системы ведет себя спокойно, а вероятность серьезных бурь в ближайшие дни крайне мала — не более 3%.

Вместе с весной в Нижний Тагил придут новые магнитные бури
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В региональном Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Свердловской области в 2024 году. По данным ведомства, обстановка была удовлетворительной. Однако за несоблюдение санитарного закона специалисты РПН составили 17 протоколов, а судьи назначили 7 штрафов, общая сумма которых составила 24,5 тысячи рублей. Еще нарушителям выдали 5 предупреждений. Решением судьи работа одного радиационного объекта в Свердловской области была приостановлена.

Роспотребнадзор оценил радиационную обстановку в Свердловской области
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По теме экологии на TagilCity.ru вышла еще одна новость: мусоросортировочный комплекс Краснотурьинска посетили педагоги-организаторы городского конкурса детского технического творчества. На экскурсии педагоги узнали, как проходит технологический цикл обработки отходов. Все началось с осмотра мусоросортировочного комплекса с площадки весового и радиационного контроля — его спецтехника проходит на въезде. Затем посетители побывали в зоне разгрузки отходов: там они узнали, как работает пакеторазрыватель. Такое оборудование ржевского завода обеспечивает равномерную загрузку конвейера. Каждый день он пропускает через себя более 100 тонн отходов.

Педагоги из Краснотурьинска ознакомились с работой мусоросортировочного комплекса
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Роспотребнадзор#Итоги#Выбросы#Смог#Росприроднадзор#Екатеринбург#Итоги недели
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