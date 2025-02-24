Итоги недели: сероводород, адские выходные в Тагиле и подозрительные продукты

Posted 24 февраля, 12:33
Published 24 февраля, 12:33
Modified 24 февраля, 12:35
Updated 24 февраля, 12:35
Начало минувшей недели продолжилось атакой сероводорода, начавшейся в воскресенье, 16 февраля. Показатель по этому веществу достиг 1,3 ПДК, всего посты улавливали нарушения трижды — все разы на Тагилстрое. В понедельник, 17 февраля, ночью в 2:40 максимальная концентрация того же сероводорода составила 1,5 ПДК. Всего его улавливали ночью два раза.
«Адскими», как подразумевали сами жители Нижнего Тагила, выдались выходные — 22 и 23 февраля. Судя по фотографиям читателей, на небе постоянно были клубы коричневых выбросов. Ситуация ухудшилась в воскресенье, в этот праздничный день смог установился не только над Дзержинским районом, но и над центром города. Добавим, что в этот период в регионе действовал режим НМУ — условия, при которых вредные примеси с предприятий рассеиваются плохо. Жители Гальянки отмечали в комментариях:
Первый раз, за тридцать с лишним лет, на ГГМ такой смог вижу, — пишет тагильчанка Ирина.
А так комментировали происходящее жители Вагонки:
Я каждый день думаю «все, это максимум». И каждый день они умудряются превосходить себя, — пишет читательница в редакцию TagilCity.ru, — Они своими же выбросами свой же дым перекрыли.
Видно невооруженным взглядом над жилыми домами дымку. Гулять и дышать «не видно». Будто после артиллерии, но не стреляли. Все заполонило смогом, как порохом, только им не пахнет, — рассказывал редакции TagilCity.ru местный житель Андрей.
TagilCity.ru неоднократно писал, куда жаловаться на выбросы. Также мы составили шаблоны обращений в ведомства, ответственные за экологическую безопасность свердловчан.
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В материале мы вспомнили, сколько полей находятся в аренде, а сколько в собственности свинокомплекса, подняли информацию, какие нарушения были найдены в их использовании (и были ли), а также собрали информацию по новому руководителю, пришедшему на смену Вадиму Куликову.
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