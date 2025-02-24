Итоги недели: сероводород, адские выходные в Тагиле и подозрительные продукты

«Адскими», как подразумевали сами жители Нижнего Тагила, выдались выходные — 22 и 23 февраля. Судя по фотографиям читателей, на небе постоянно были клубы коричневых выбросов. Ситуация ухудшилась в воскресенье, в этот праздничный день смог установился не только над Дзержинским районом, но и над центром города. Добавим, что в этот период в регионе действовал режим НМУ — условия, при которых вредные примеси с предприятий рассеиваются плохо. Жители Гальянки отмечали в комментариях: