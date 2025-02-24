Как выращивать помидоры вертикально

Posted 24 февраля, 07:11
Published 24 февраля, 07:11
Modified 24 февраля, 07:13
Updated 24 февраля, 07:13
Семена можно сеять в конце февраля в помещении, пишет Pravda.Ru. Заполните лотки компостом, положите семена и накройте пленкой. Через две-три недели семена прорастут, рассаду можно пересадить в отдельные горшочки.
Помидоры должны находиться на полном солнце и при температуре не менее 18 градусов. Лучше всего выбирать место, выходящее окнами на юг.
Для вертикального выращивания нужна опора, например, шпалера или колья.
Обеспечьте защиту от ветра, используя стену или забор.
Помидоры нуждаются в постоянном поливе и подкормке. Используйте специальные удобрения для томатов.
Обрезайте боковые побеги для сосредоточения энергии на плодах. Собирайте урожай, когда на кожице плода не останется зеленых пятен.
Выбирайте сорта, подходящие для вертикального выращивания, например, кустовые помидоры.