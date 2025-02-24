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Posted 24 февраля, 07:11

Published 24 февраля, 07:11

Modified 24 февраля, 07:13

Updated 24 февраля, 07:13

Как выращивать помидоры вертикально

Как выращивать помидоры вертикально

24 февраля 2025, 07:11
Фото: Изображение Midjourney.
Вертикальное выращивание помидоров экономит место и увеличивает урожай. Для вертикального выращивания нужны опоры и контейнеры.

Посев семян

Семена можно сеять в конце февраля в помещении, пишет Pravda.Ru. Заполните лотки компостом, положите семена и накройте пленкой. Через две-три недели семена прорастут, рассаду можно пересадить в отдельные горшочки.

Выбор места

Помидоры должны находиться на полном солнце и при температуре не менее 18 градусов. Лучше всего выбирать место, выходящее окнами на юг.

Опора и защита

Для вертикального выращивания нужна опора, например, шпалера или колья.

 

Обеспечьте защиту от ветра, используя стену или забор.

Уход за растениями

Помидоры нуждаются в постоянном поливе и подкормке. Используйте специальные удобрения для томатов.

Обрезка и сбор урожая

Обрезайте боковые побеги для сосредоточения энергии на плодах. Собирайте урожай, когда на кожице плода не останется зеленых пятен.

Выбор сорта

Выбирайте сорта, подходящие для вертикального выращивания, например, кустовые помидоры.

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