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Posted 24 февраля, 06:38

Published 24 февраля, 06:38

Modified 24 февраля, 06:40

Updated 24 февраля, 06:40

Какие блины готовят на Масленицу

Какие блины готовят на Масленицу

24 февраля 2025, 06:38
Фото: Изображение Midjourney.
Масленица — исконно русский праздник, который известен своими традициями и обрядами. Его суть — это прощание с зимой и переход в раннюю весну. В сегодняшнем мире меняется многое, но любовь людей к Масленице остается неизменной.

Друзья и близкие ходят друг к другу в гости, пьют горячий чай и едят блинчики: с маслом, с припеком, сладкие или с солеными начинками. О том, какие блины готовят на Масленицу 2025 узнала Общественная служба новостей.

Блины — это

Блины популярны с Древней Руси, как известно, их пекли еще в 1005 году. Согласно легенде, их придумали случайно: однажды хозяйка не уследила на кухне, и у нее подгорел овсяный кисель. В результате образовалось что-то немного похожее на овсяную лепешку или на блинчик.

Блины готовят по-разному, добавляя в них всяческие ингредиенты и начинки. Рецептов этого блюда можно найти достаточно много. Калорийность продукта зависит от начинки. Энергетическая ценность в 100 гр блинов без начинки — около 170 ккал, 5,1 гр белков, 3,1 гр жиров и 32,6 гр углеводов.

Блины с припеком

Припек — это начинка, но кладут ее не как мы привыкли, заворачивая, а как бы впекают в само тесто. Для припека можно использовать все, что угодно: вареные яйца, лук, ветчину, сыр, грибы, яблоки, бананы и прочее. Главное — хорошо измельчить начинку и обжарить на сковороде. После этого жидкое тесто вливаю на ту же сковородку и жарят с двух сторон, как обычный блин.

Рецепты припеков

  • Возьмите любимые грибы, к примеру шампиньоны. Мелко нарежьте и обжарьте вместе с луком.
  • Один из самых популярных припеков — это сочетание сыра с ветчиной. Нарежьте небольшими кубиками ветчину. Добавьте сладкий перец и любимую зелень. Потрите сыр, перемешайте припек и посыпьте все это специями.
  • Припек из вареных яиц готовится просто — отварите пару яиц и осудите их. Разомните вилкой в крошку и обжарьте с маслом. Добавьте соль и перец по вкусу.

Любителям рыбы понравится такой припек: измельчите две-три веточки укропа. Далее добавить к ним около 200 гр разобранного на волокна и измельченного копченого лосося. Не забудьте добавить черный молотый перец и хорошо перемешать.

Блины на пиве

Тесто для блинов готовят не только на молоке. Помимо муки и яиц в него добавляют ряженку, кефир, воду или даже пиво. Пиво используют совершенно разное — светлое, темное или безалкогольное. Вкуса алкоголя вы не почувствуете в готовой выпечке, однако текстура будет очень мягкой, нежной и буквально таять во рту.

На 4 порции вам понадобится 2 куриных яйца, 1 стакан пива, стакан молока, стакан пшеничной муки, 1 столовая ложка сахара, 4 столовые ложки растительного масла, половина чайной ложки соды и соль по вкусу. Все ингредиенты смешайте, как для приготовления стандартного блинного теста и обжарьте на сковороде.

Дрожжевые блины

Дрожжевые блины — это традиционное лакомство, которое очень любили готовить на Руси. Главным нюансом такого блюда является то, что дрожжевому тесту нужно дать определенное время, чтобы оно поднялось.

Так, на 6 порций вам понадобится 800 мл молока, 4 куриных яйца, 110 гр сахара, 10 гр соли, 400 гр пшеничной муки, 10 гр сухих дрожжей, 200 гр сливочного масла.

Молоко должно быть комнатной температуры. Добавьте в него яйца, начните их перемешивать и всыпьте сахар и соль. В молоко постепенно вмешайте просеянную пшеничную муку высшего сорта. Мешайте, чтобы не было комочков. Далее добавьте дрожжи. Перемешивать тесто еще 4 — 5 минут. Накройте тесто пленкой или фольгой и уберите в теплое место. Спустя 30 минут растопите 160 гр сливочного масла и влейте его в тесто. Еще раз уберите кастрюлю в тепло, теперь на 15 минут. В результате тесто должно сильно подняться, его и обжаривайте, как классические блины с двух сторон.

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