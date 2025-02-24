Posted 24 февраля, 06:38
Published 24 февраля, 06:38
Modified 24 февраля, 06:40
Updated 24 февраля, 06:40
Друзья и близкие ходят друг к другу в гости, пьют горячий чай и едят блинчики: с маслом, с припеком, сладкие или с солеными начинками. О том, какие блины готовят на Масленицу 2025 узнала Общественная служба новостей.
Блины популярны с Древней Руси, как известно, их пекли еще в 1005 году. Согласно легенде, их придумали случайно: однажды хозяйка не уследила на кухне, и у нее подгорел овсяный кисель. В результате образовалось что-то немного похожее на овсяную лепешку или на блинчик.
Блины готовят по-разному, добавляя в них всяческие ингредиенты и начинки. Рецептов этого блюда можно найти достаточно много. Калорийность продукта зависит от начинки. Энергетическая ценность в 100 гр блинов без начинки — около 170 ккал, 5,1 гр белков, 3,1 гр жиров и 32,6 гр углеводов.
Припек — это начинка, но кладут ее не как мы привыкли, заворачивая, а как бы впекают в само тесто. Для припека можно использовать все, что угодно: вареные яйца, лук, ветчину, сыр, грибы, яблоки, бананы и прочее. Главное — хорошо измельчить начинку и обжарить на сковороде. После этого жидкое тесто вливаю на ту же сковородку и жарят с двух сторон, как обычный блин.
Любителям рыбы понравится такой припек: измельчите две-три веточки укропа. Далее добавить к ним около 200 гр разобранного на волокна и измельченного копченого лосося. Не забудьте добавить черный молотый перец и хорошо перемешать.
Тесто для блинов готовят не только на молоке. Помимо муки и яиц в него добавляют ряженку, кефир, воду или даже пиво. Пиво используют совершенно разное — светлое, темное или безалкогольное. Вкуса алкоголя вы не почувствуете в готовой выпечке, однако текстура будет очень мягкой, нежной и буквально таять во рту.
На 4 порции вам понадобится 2 куриных яйца, 1 стакан пива, стакан молока, стакан пшеничной муки, 1 столовая ложка сахара, 4 столовые ложки растительного масла, половина чайной ложки соды и соль по вкусу. Все ингредиенты смешайте, как для приготовления стандартного блинного теста и обжарьте на сковороде.
Дрожжевые блины — это традиционное лакомство, которое очень любили готовить на Руси. Главным нюансом такого блюда является то, что дрожжевому тесту нужно дать определенное время, чтобы оно поднялось.
Так, на 6 порций вам понадобится 800 мл молока, 4 куриных яйца, 110 гр сахара, 10 гр соли, 400 гр пшеничной муки, 10 гр сухих дрожжей, 200 гр сливочного масла.
Молоко должно быть комнатной температуры. Добавьте в него яйца, начните их перемешивать и всыпьте сахар и соль. В молоко постепенно вмешайте просеянную пшеничную муку высшего сорта. Мешайте, чтобы не было комочков. Далее добавьте дрожжи. Перемешивать тесто еще 4 — 5 минут. Накройте тесто пленкой или фольгой и уберите в теплое место. Спустя 30 минут растопите 160 гр сливочного масла и влейте его в тесто. Еще раз уберите кастрюлю в тепло, теперь на 15 минут. В результате тесто должно сильно подняться, его и обжаривайте, как классические блины с двух сторон.