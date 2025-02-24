Какие блины готовят на Масленицу

Молоко должно быть комнатной температуры. Добавьте в него яйца, начните их перемешивать и всыпьте сахар и соль. В молоко постепенно вмешайте просеянную пшеничную муку высшего сорта. Мешайте, чтобы не было комочков. Далее добавьте дрожжи. Перемешивать тесто еще 4 — 5 минут. Накройте тесто пленкой или фольгой и уберите в теплое место. Спустя 30 минут растопите 160 гр сливочного масла и влейте его в тесто. Еще раз уберите кастрюлю в тепло, теперь на 15 минут. В результате тесто должно сильно подняться, его и обжаривайте, как классические блины с двух сторон.