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Posted 24 февраля, 16:22

Published 24 февраля, 16:22

Modified 24 февраля, 16:24

Updated 24 февраля, 16:24

Андрей Корюков возглавил Кировский район Екатеринбурга

Кировский район Екатеринбурга отдали в надежные руки

24 февраля 2025, 16:22
Фото: 1MI.

Андрей Корюков возглавил Кировский район Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга произошли важные кадровые изменения: руководителем Кировского района назначен Андрей Корюков, ранее занимавший должность заместителя градоначальника.

О данном решении мэра Алексея Орлова стало известно в понедельник, 24 февраля.

Глава администрации, представляя нового главу района, выразил убежденность в его профессионализме.

Учитывая опыт и компетенции, которыми обладает Андрей Александрович, не сомневаюсь, что район будет в надежных руках, — подчеркнул Орлов.
Фото: официальный портал администрации Екатеринбурга

В ответном слове Андрей Корюков выразил признательность за оказанное доверие и поделился первыми впечатлениями о вверенной ему территории. По его словам, Кировский район обладает значительным потенциалом, предстоит серьезная работа по укреплению его передовых позиций в городском развитии.

Руководство города рассчитывает, что под управлением нового главы район сохранит положительную динамику развития во всех направлениях деятельности.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области.

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#Дарья Бобровицкая#Администрация#Алексей Орлов#Управление#Власть#Екатеринбург#Андрей Корюков#Кировский район#Кадровые изменения
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