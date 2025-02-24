Кировский район Екатеринбурга отдали в надежные руки

В ответном слове Андрей Корюков выразил признательность за оказанное доверие и поделился первыми впечатлениями о вверенной ему территории. По его словам, Кировский район обладает значительным потенциалом, предстоит серьезная работа по укреплению его передовых позиций в городском развитии.