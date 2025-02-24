Кировский район Екатеринбурга отдали в надежные руки

Posted 24 февраля, 16:22
Published 24 февраля, 16:22
Modified 24 февраля, 16:24
Updated 24 февраля, 16:24
О данном решении мэра Алексея Орлова стало известно в понедельник, 24 февраля.
Глава администрации, представляя нового главу района, выразил убежденность в его профессионализме.
Учитывая опыт и компетенции, которыми обладает Андрей Александрович, не сомневаюсь, что район будет в надежных руках, — подчеркнул Орлов.
В ответном слове Андрей Корюков выразил признательность за оказанное доверие и поделился первыми впечатлениями о вверенной ему территории. По его словам, Кировский район обладает значительным потенциалом, предстоит серьезная работа по укреплению его передовых позиций в городском развитии.
Руководство города рассчитывает, что под управлением нового главы район сохранит положительную динамику развития во всех направлениях деятельности.