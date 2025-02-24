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Posted 24 февраля, 08:35

Published 24 февраля, 08:35

Modified 24 февраля, 08:37

Updated 24 февраля, 08:37

Мужчина с топором и собакой в Нижнем Тагиле напал на прохожего

Мужчина с топором и собакой в Нижнем Тагиле напал на прохожего

24 февраля 2025, 08:35
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле мужчина, гулявший с собакой, набросился с топором на прохожего на улице Коминтерна. Происшествие случилось ночью 23 февраля 2025 года.

Сообщается, что прохожий вышел погулять со своей собакой. На улице на него набросился неизвестный с топором. При этом у злоумышленника тоже была собака.

В результате у потерпевшего была диагностирована рана головы, а у его собаки рваные раны, рассказали в группе ВКонтакте «Собачники Нижнего Тагила».

По словам жены пострадавшего, мужчина, накинувшийся на тагильчанина, уже неоднократно вступал в ссоры с местными собачниками.

Напомним, 10 февраля в Екатеринбурге на женщину напала стая собак в лесопарке.

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