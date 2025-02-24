Мужчина с топором и собакой в Нижнем Тагиле напал на прохожего

Posted 24 февраля, 08:35
Published 24 февраля, 08:35
Modified 24 февраля, 08:37
Updated 24 февраля, 08:37
Сообщается, что прохожий вышел погулять со своей собакой. На улице на него набросился неизвестный с топором. При этом у злоумышленника тоже была собака.
В результате у потерпевшего была диагностирована рана головы, а у его собаки рваные раны, рассказали в группе ВКонтакте «Собачники Нижнего Тагила».
По словам жены пострадавшего, мужчина, накинувшийся на тагильчанина, уже неоднократно вступал в ссоры с местными собачниками.