Неадеквата, сбросившего кошку Мусю со смотровой площадки в Ялте, задержала полиция

Posted 24 февраля, 05:56
Published 24 февраля, 05:56
Modified 24 февраля, 05:58
Updated 24 февраля, 05:58
Оказалось, что убившему беззащитное животное человеку 24 года. Он уроженец Санкт-Петербурга, сообщает 360.ru.
«В настоящее время он доставляется в ОМВД по Ялте. Сотрудники полиции выясняют мотив этого поступка», — добавила Волк.
По данным Telegram-канала Baza, мужчина приехал на территорию «Ласточкина гнезда» рано утром 23 февраля. Судя по записи с камер наблюдения, он сначала погладил Мусю, а когда понял, что никто за ним не наблюдает, отнес ее на смотровую площадку и швырнул вниз.
Муся жила на территории «Ласточкина гнезда» около 10 лет и считалась местной достопримечательностью. Она привыкла к людям и охотно шла на контакт, чем и воспользовался живодер.