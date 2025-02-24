Неадеквата, сбросившего кошку Мусю со смотровой площадки в Ялте, задержала полиция

По данным Telegram-канала Baza, мужчина приехал на территорию «Ласточкина гнезда» рано утром 23 февраля. Судя по записи с камер наблюдения, он сначала погладил Мусю, а когда понял, что никто за ним не наблюдает, отнес ее на смотровую площадку и швырнул вниз.