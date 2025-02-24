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Posted 24 февраля, 05:56

Published 24 февраля, 05:56

Modified 24 февраля, 05:58

Updated 24 февраля, 05:58

Неадеквата, сбросившего кошку Мусю со смотровой площадки в Ялте, задержала полиция

24 февраля 2025, 05:56
Сотрудники полиции задержали мужчину, сбросившего кошку Мусю со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо». Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Оказалось, что убившему беззащитное животное человеку 24 года. Он уроженец Санкт-Петербурга, сообщает 360.ru.

«В настоящее время он доставляется в ОМВД по Ялте. Сотрудники полиции выясняют мотив этого поступка», — добавила Волк.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина приехал на территорию «Ласточкина гнезда» рано утром 23 февраля. Судя по записи с камер наблюдения, он сначала погладил Мусю, а когда понял, что никто за ним не наблюдает, отнес ее на смотровую площадку и швырнул вниз.

Муся жила на территории «Ласточкина гнезда» около 10 лет и считалась местной достопримечательностью. Она привыкла к людям и охотно шла на контакт, чем и воспользовался живодер.

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