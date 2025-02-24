Немецкий Focus признал популярность RT DE в Германии

Posted 24 февраля, 14:58
Published 24 февраля, 14:58
Modified 24 февраля, 15:00
Updated 24 февраля, 15:00
Аналитическую колонку о работе телеканала выпустила «эксперт по России» Сюзанна Шпан, пишет RT.
По её словам, у сайта RT DE только за январь 2025 года было 4 млн посещений. Шпан отметила, что есть множество сайтов-зеркал и каналов в Telegram, которые распространяют новости RT DE.
«Российский зарубежный вещатель RT DE остаётся важным инструментом гибридной войны России против Германии», — резюмирует Шпан.