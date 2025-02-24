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Posted 24 февраля, 14:58

Published 24 февраля, 14:58

Modified 24 февраля, 15:00

Updated 24 февраля, 15:00

Немецкий Focus признал популярность RT DE в Германии

24 февраля 2025, 14:58
Немецкий Focus признал популярность RT DE в Германии, несмотря на его блокировку в стране.

Аналитическую колонку о работе телеканала выпустила «эксперт по России» Сюзанна Шпан, пишет RT.

По её словам, у сайта RT DE только за январь 2025 года было 4 млн посещений. Шпан отметила, что есть множество сайтов-зеркал и каналов в Telegram, которые распространяют новости RT DE.

«Российский зарубежный вещатель RT DE остаётся важным инструментом гибридной войны России против Германии», — резюмирует Шпан.

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