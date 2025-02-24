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Posted 24 февраля, 11:29

Published 24 февраля, 11:29

Modified 24 февраля, 11:31

Updated 24 февраля, 11:31

Пенсионерка в Екатеринбурге упала на скользком тротуаре и сломала руку

Пенсионерка в Екатеринбурге упала на скользком тротуаре и сломала руку

24 февраля 2025, 11:29
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пожилая женщина упала на обледенелом тротуаре на улице Белинского. Случай произошел 24 февраля 2025 года.

О падении пенсионерки в жилом дворе из-за неочищенного тротуара сообщили очевидцы. Пострадавшей вызвали врачей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Сидим ждём скорую. Весь город во льду, нигде ничего не чистят, — говорят местные жители.

Напомним, жительница Екатеринбурга отсудила у городской администрации 80 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре, вследствие которого она сломала руку.

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