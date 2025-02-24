Пенсионерка в Екатеринбурге упала на скользком тротуаре и сломала руку

Posted 24 февраля, 11:29
Published 24 февраля, 11:29
Modified 24 февраля, 11:31
Updated 24 февраля, 11:31
О падении пенсионерки в жилом дворе из-за неочищенного тротуара сообщили очевидцы. Пострадавшей вызвали врачей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Сидим ждём скорую. Весь город во льду, нигде ничего не чистят, — говорят местные жители.
Напомним, жительница Екатеринбурга отсудила у городской администрации 80 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре, вследствие которого она сломала руку.