Перевозчики в Екатеринбурге получили крупные штрафы за нарушения контрактов

Posted 24 февраля, 14:23
Published 24 февраля, 14:23
Modified 24 февраля, 14:25
Updated 24 февраля, 14:25
Среди частых нарушений — плохая уборка транспорта, неполный выпуск средств на маршруты и отсутствие кондуктора, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Так, «Гортранс» был оштрафован на 59 тысяч рублей, «Пегас» — на 552 тысячи, а «Авто-Ном» — на 177 тысяч рублей. Всего было назначено более двух миллионов штрафов.
Напомним, 21 февраля жители уральской столицы жаловались на то, что автобус пришлось ждать на остановке около часа.