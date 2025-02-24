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Posted 24 февраля, 14:23

Published 24 февраля, 14:23

Modified 24 февраля, 14:25

Updated 24 февраля, 14:25

Перевозчики в Екатеринбурге получили крупные штрафы за нарушения контрактов

Перевозчики в Екатеринбурге получили крупные штрафы за нарушения контрактов

24 февраля 2025, 14:23
Фото: 1MI.
330 нарушений компаниями-перевозчиками было зафиксировано в Екатеринбурге за прошедшие 20 дней в феврале 2025 года.

Среди частых нарушений — плохая уборка транспорта, неполный выпуск средств на маршруты и отсутствие кондуктора, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, «Гортранс» был оштрафован на 59 тысяч рублей, «Пегас» — на 552 тысячи, а «Авто-Ном» — на 177 тысяч рублей. Всего было назначено более двух миллионов штрафов.

Напомним, 21 февраля жители уральской столицы жаловались на то, что автобус пришлось ждать на остановке около часа.

Брутто-контракт на бумаге, грязь в салоне: в Екатеринбурге штрафуют перевозчиков
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нарушения#Штрафы#Общественный транспорт#Екатеринбург#Гортранс#Перевозчики
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