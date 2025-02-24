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Posted 24 февраля, 16:48

Published 24 февраля, 16:48

Modified 24 февраля, 16:50

Updated 24 февраля, 16:50

Потепление и весенние дожди надвигаются на Свердловскую область

Потепление и весенние дожди надвигаются на Свердловскую область

24 февраля 2025, 16:48
Фото: 1MI.
На Среднем Урале с 24 февраля по 2 марта ожидается умеренно-теплая погода с повышением температуры выше нормы, увеличением облачности и началом весенних дождей.

Свердловская область готовится встретить конец зимы с умеренными плюсами на термометре. Как сообщает синоптик Алексей Пулин, с 24 февраля по 2 марта регион ожидает температурный скачок, который окажется чуть выше климатических норм. Начало текущей недели характеризуется влиянием антициклона, обеспечивающего ясную погоду, однако уже 25 февраля ситуация изменится.

Увеличится облачность и на смену снегопадам приедут первые весенние дожди. Разница между дневной и ночной температурой начнет сокращаться, предвещая скорое наступление весны. Синоптики прогнозируют, что уже к середине недели теплые воздушные массы охватят весь Средний Урал.

Тем временем, в ночь на 24 февраля регион ощутил последние заморозки с температурой до -23, а местами и до -28 градусов, а днем воздух прогрелся до -3 и -8 градусов. В Екатеринбурге обещают переменную облачность без осадков, с дневной температурой от -13 и -15 до -5 и 7 градусов.

Ранее стало известно о том, что весна и лето 2025 года могут стать сложным периодом для метеозависимых людей.

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