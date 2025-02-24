Потепление и весенние дожди надвигаются на Свердловскую область

Posted 24 февраля, 16:48
Published 24 февраля, 16:48
Modified 24 февраля, 16:50
Updated 24 февраля, 16:50
Свердловская область готовится встретить конец зимы с умеренными плюсами на термометре. Как сообщает синоптик Алексей Пулин, с 24 февраля по 2 марта регион ожидает температурный скачок, который окажется чуть выше климатических норм. Начало текущей недели характеризуется влиянием антициклона, обеспечивающего ясную погоду, однако уже 25 февраля ситуация изменится.
Увеличится облачность и на смену снегопадам приедут первые весенние дожди. Разница между дневной и ночной температурой начнет сокращаться, предвещая скорое наступление весны. Синоптики прогнозируют, что уже к середине недели теплые воздушные массы охватят весь Средний Урал.
Тем временем, в ночь на 24 февраля регион ощутил последние заморозки с температурой до -23, а местами и до -28 градусов, а днем воздух прогрелся до -3 и -8 градусов. В Екатеринбурге обещают переменную облачность без осадков, с дневной температурой от -13 и -15 до -5 и 7 градусов.
Ранее стало известно о том, что весна и лето 2025 года могут стать сложным периодом для метеозависимых людей.