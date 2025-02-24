Потепление и весенние дожди надвигаются на Свердловскую область

Тем временем, в ночь на 24 февраля регион ощутил последние заморозки с температурой до -23, а местами и до -28 градусов, а днем воздух прогрелся до -3 и -8 градусов. В Екатеринбурге обещают переменную облачность без осадков, с дневной температурой от -13 и -15 до -5 и 7 градусов.