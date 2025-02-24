Сделано из густых и жирных сливок: Росконтроль разрешил есть это масло пачками

Posted 24 февраля, 14:43
Published 24 февраля, 14:43
Modified 24 февраля, 14:45
Updated 24 февраля, 14:45
Сливочное масло — один из базовых продуктов, который используется в большинстве российских семей. Оно придает блюдам нежный вкус, обогащает организм полезными жирами и витаминами. Но важно помнить, что некачественный продукт может содержать вредные для здоровья трансжиры, растительные заменители и даже опасные добавки.
Росконтроль провел масштабное исследование, в рамках которого эксперты проанализировали десятки марок по составу, вкусу, запаху и цвету, пользе и безопасности.
По итогам исследований специалисты отметили несколько брендов, которые полностью соответствуют строгим стандартам качества. Эти марки содержат исключительно натуральные сливки, идеально подходят как для готовки, так и для добавления в блюда в сыром виде.
Лидерами рейтинга Росконтроля стали:
Эксперты советуют всегда обращать внимание на упаковку и состав — чем меньше в нем посторонних ингредиентов, тем лучше для вас.
Натуральное масло в идеале содержит только сливки или сливки и соль. Жирность должна быть не ниже 82,5%. Натуральное масло тверже на ощупь при низких температурах и равномерно плавится без воды и белых комков. Запах должен быть сливочным без посторонних ароматов. Храните масло в холодильнике: подделка быстрее становится мягкой при комнатной температуре.
Ранее специалисты Роскачества представили список самых лучших сортов растительного масла на Масленицу.