Сделано из густых и жирных сливок: Росконтроль разрешил есть это масло пачками

Натуральное масло в идеале содержит только сливки или сливки и соль. Жирность должна быть не ниже 82,5%. Натуральное масло тверже на ощупь при низких температурах и равномерно плавится без воды и белых комков. Запах должен быть сливочным без посторонних ароматов. Храните масло в холодильнике: подделка быстрее становится мягкой при комнатной температуре.