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Posted 24 февраля, 14:43

Published 24 февраля, 14:43

Modified 24 февраля, 14:45

Updated 24 февраля, 14:45

Настоящее сливочное масло всегда имеет жирность не менее 82,5%

Сделано из густых и жирных сливок: Росконтроль разрешил есть это масло пачками

24 февраля 2025, 14:43
Фото: Изображение от stockking на Freepik. Настоящее сливочное масло всегда имеет жирность не менее 82,5%
Рубрика
Еда и напитки
Выбираете сливочное масло, но сомневаетесь в его натуральности? Росконтроль разобрался за вас: эксперты тщательно проверили популярные бренды на качество, натуральность и безопасность, чтобы вы могли смело выбирать продукты, достойные вашего стола.

Сливочное масло — один из базовых продуктов, который используется в большинстве российских семей. Оно придает блюдам нежный вкус, обогащает организм полезными жирами и витаминами. Но важно помнить, что некачественный продукт может содержать вредные для здоровья трансжиры, растительные заменители и даже опасные добавки.

Росконтроль провел масштабное исследование, в рамках которого эксперты проанализировали десятки марок по составу, вкусу, запаху и цвету, пользе и безопасности.

По итогам исследований специалисты отметили несколько брендов, которые полностью соответствуют строгим стандартам качества. Эти марки содержат исключительно натуральные сливки, идеально подходят как для готовки, так и для добавления в блюда в сыром виде.

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Лидерами рейтинга Росконтроля стали:

  • «Вкуснотеево»;
  • Valuiki «Традиционное»;
  • «Экомилк»;
  • «Белорусское»;
  • «Традиционное».

Эксперты советуют всегда обращать внимание на упаковку и состав — чем меньше в нем посторонних ингредиентов, тем лучше для вас.

Натуральное масло в идеале содержит только сливки или сливки и соль. Жирность должна быть не ниже 82,5%. Натуральное масло тверже на ощупь при низких температурах и равномерно плавится без воды и белых комков. Запах должен быть сливочным без посторонних ароматов. Храните масло в холодильнике: подделка быстрее становится мягкой при комнатной температуре.

Ранее специалисты Роскачества представили список самых лучших сортов растительного масла на Масленицу.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Безопасность#Качество#Эксперты#Сливочное масло#КЦ#Еда и напитки#Росконтроль
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