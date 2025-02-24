Студенты екатеринбургского медвуза уже месяц на дистанционном обучении

Posted 24 февраля, 16:33
Published 24 февраля, 16:33
Modified 24 февраля, 16:35
Updated 24 февраля, 16:35
Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) в очередной раз продлил обучение в удаленном режиме для тех, кто живет в общежитиях. Причиной такого решения стали случаи заражения ветряной оспой среди учащихся. Согласно сведениям, опубликованным в ЕАН, основная часть инфицированных — иностранные ученики.
Первоначально предполагалось, что очные занятия возобновятся 10 февраля, однако сроки были перенесены на 20 число. На данный момент на карантине будущие сотрудники медицинских учреждений находятся почти месяц. Пока неизвестно, связаны ли новые случаи болезни с общим состоянием здоровья студентов или есть другие причины.