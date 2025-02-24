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Posted 24 февраля, 16:33

Published 24 февраля, 16:33

Modified 24 февраля, 16:35

Updated 24 февраля, 16:35

Студенты екатеринбургского медвуза уже месяц на дистанционном обучении

Студенты екатеринбургского медвуза уже месяц на дистанционном обучении

24 февраля 2025, 16:33
Фото: 1MI.
УГМУ в Екатеринбурге продлил дистанционное обучение для студентов в общежитиях из-за случаев ветрянки, преимущественно среди иностранцев. Сначала сроки были до 1 февраля, но позднее сдвинулись на 20 число. Однако, учащиеся все еще не вышли на очное обучение.

Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) в очередной раз продлил обучение в удаленном режиме для тех, кто живет в общежитиях. Причиной такого решения стали случаи заражения ветряной оспой среди учащихся. Согласно сведениям, опубликованным в ЕАН, основная часть инфицированных — иностранные ученики.

Первоначально предполагалось, что очные занятия возобновятся 10 февраля, однако сроки были перенесены на 20 число. На данный момент на карантине будущие сотрудники медицинских учреждений находятся почти месяц. Пока неизвестно, связаны ли новые случаи болезни с общим состоянием здоровья студентов или есть другие причины.

Ранее в Екатеринбурге было закрыто несколько школ из-за вспышки пневмонии.

Студенты из Индии заразились в Екатеринбурге ветряной оспой
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