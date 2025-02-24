Студенты екатеринбургского медвуза уже месяц на дистанционном обучении

УГМУ в Екатеринбурге продлил дистанционное обучение для студентов в общежитиях из-за случаев ветрянки, преимущественно среди иностранцев. Сначала сроки были до 1 февраля, но позднее сдвинулись на 20 число. Однако, учащиеся все еще не вышли на очное обучение.

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