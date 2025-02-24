Суд конфисковал пуму у жителя Москвы Сергея Татаринцева и оштрафовал его

Певица Виктория Дайнеко весной 2021 года вместе с несколькими жителями дома на Гжатской улице выступила за выселение пумы за город. Она отмечала, что прогулки дикого животного в местном парке небезопасны для окружающих. Тогда артистка обратилась по поводу москвича и его хищника в прокуратуру.