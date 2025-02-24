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Posted 24 февраля, 15:13

Published 24 февраля, 15:13

Modified 24 февраля, 15:15

Updated 24 февраля, 15:15

Суд конфисковал пуму у жителя Москвы Сергея Татаринцева и оштрафовал его

24 февраля 2025, 15:13
Судебный участок № 197 Москвы конфисковал у жителя столицы Сергея Татаринцева пуму, которую он содержал в квартире. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчину признали виновным по административной статье о причинении вреда находящимся под угрозой исчезновения и редким видам животных. Кроме конфискации пумы, суд оштрафовал Татаринцева на три тысячи рублей, пишет 360.ru.

Мужчина купил пуму по имени Геркулес еще котенком и содержал ее в однокомнатной квартире. Он каждый день выгуливал хищника без намордника, что вызывало обеспокоенность у соседей.

Татаринцев обжаловал решение в Кунцевском районном суде Москвы, однако оно осталось в силе.

Певица Виктория Дайнеко весной 2021 года вместе с несколькими жителями дома на Гжатской улице выступила за выселение пумы за город. Она отмечала, что прогулки дикого животного в местном парке небезопасны для окружающих. Тогда артистка обратилась по поводу москвича и его хищника в прокуратуру.

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