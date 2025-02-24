Суд конфисковал пуму у жителя Москвы Сергея Татаринцева и оштрафовал его

Posted 24 февраля, 15:13
Published 24 февраля, 15:13
Modified 24 февраля, 15:15
Updated 24 февраля, 15:15
Мужчину признали виновным по административной статье о причинении вреда находящимся под угрозой исчезновения и редким видам животных. Кроме конфискации пумы, суд оштрафовал Татаринцева на три тысячи рублей, пишет 360.ru.
Мужчина купил пуму по имени Геркулес еще котенком и содержал ее в однокомнатной квартире. Он каждый день выгуливал хищника без намордника, что вызывало обеспокоенность у соседей.
Татаринцев обжаловал решение в Кунцевском районном суде Москвы, однако оно осталось в силе.
Певица Виктория Дайнеко весной 2021 года вместе с несколькими жителями дома на Гжатской улице выступила за выселение пумы за город. Она отмечала, что прогулки дикого животного в местном парке небезопасны для окружающих. Тогда артистка обратилась по поводу москвича и его хищника в прокуратуру.