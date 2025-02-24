Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Дегтярска

Posted 24 февраля, 09:06
Published 24 февраля, 09:06
Modified 24 февраля, 09:08
Updated 24 февраля, 09:08
Защитник Солдатова подавал апелляцию на то, чтобы изменить обвиняемому меру пресечения. Суд, ознакомившись с заявлением, оставил прежнее решение без изменений, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Солдатов будет находиться в изоляторе до 4 апреля текущего года.
Напомним, чиновника задержали за коррупционную деятельность. Сообщается, что он передал денежную сумму мэру от хозяина стройкомпании взамен на разрешение введения в эксплуатацию новостройки.