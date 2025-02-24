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Posted 24 февраля, 09:06

Published 24 февраля, 09:06

Modified 24 февраля, 09:08

Updated 24 февраля, 09:08

Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Дегтярска

Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Дегтярска

24 февраля 2025, 09:06
Фото: 1MI.
Бывший заместитель мэра Дегтярска Виктор Солдатов останется в СИЗО по решению суда.

Защитник Солдатова подавал апелляцию на то, чтобы изменить обвиняемому меру пресечения. Суд, ознакомившись с заявлением, оставил прежнее решение без изменений, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Солдатов будет находиться в изоляторе до 4 апреля текущего года.

Напомним, чиновника задержали за коррупционную деятельность. Сообщается, что он передал денежную сумму мэру от хозяина стройкомпании взамен на разрешение введения в эксплуатацию новостройки.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Уголовное дело#Коррупция#Дегтярск#Апелляция#СИЗО#Екатеринбург#Мера пресечения
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