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Posted 24 февраля, 04:30

Published 24 февраля, 04:30

Modified 24 февраля, 04:32

Updated 24 февраля, 04:32

Тысячи людей в Екатеринбурге испугались страшного грохота

Тысячи людей в Екатеринбурге испугались страшного грохота

24 февраля 2025, 04:30
Фото: 1MI.
Страшный грохот напугал тысячи жителей Екатеринбурга. Однако ничего страшного не случилось.

Причиной громких звуков, похожих на взрывы, стал салют в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Запускался он из раритетных орудий в парке Маяковского. Пушки были выпущены в 1942 и 1943 годах. Их использовал салютный дивизион в ходе Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны.

Всего было выпущено 30 залпов.

Напомним, в середине декабря 2024 года В Екатеринбурге жители Академического района проснулись от звуков взрывов и хлопков.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Праздник#Люди#Испуг#Екатеринбург
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