Тысячи людей в Екатеринбурге испугались страшного грохота

Причиной громких звуков, похожих на взрывы, стал салют в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Запускался он из раритетных орудий в парке Маяковского. Пушки были выпущены в 1942 и 1943 годах. Их использовал салютный дивизион в ходе Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны.