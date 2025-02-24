Тысячи людей в Екатеринбурге испугались страшного грохота

Posted 24 февраля, 04:30
Published 24 февраля, 04:30
Modified 24 февраля, 04:32
Updated 24 февраля, 04:32
Причиной громких звуков, похожих на взрывы, стал салют в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Запускался он из раритетных орудий в парке Маяковского. Пушки были выпущены в 1942 и 1943 годах. Их использовал салютный дивизион в ходе Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны.
Всего было выпущено 30 залпов.
Напомним, в середине декабря 2024 года В Екатеринбурге жители Академического района проснулись от звуков взрывов и хлопков.