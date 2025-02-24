Уголовное дело заведено после избиения годовалого сына матерью в Екатеринбурге

Posted 24 февраля, 12:11
Published 24 февраля, 12:11
Modified 24 февраля, 12:13
Updated 24 февраля, 12:13
За умышленное причинение тяжкого здоровья с особой жестокостью малолетнему свердловчанке грозит до 10 лет лишения свободы. Предварительно известно, что женщина избила своего сына, которому летом должно исполниться два года. При этом она несколько дней не вызывала скорую помощь и не обращалась к медикам. Сейчас специалисты опрашивают свидетелей и анализируют информацию, сообщили в региональном СК.
О том, что 19 февраля в больницу был доставлен малыш с сотрясением мозга в тяжелом состоянии, в полицию сообщили из медучреждения. Сейчас мальчик находится в реанимации. Известно, что ранее мать задерживалась за наркотики.
Женщина проживает с сожителем и тремя несовершеннолетними детьми. Семья будет поставлена на учёт, — сообщил начальник региональной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.