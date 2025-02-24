Уголовное дело заведено после избиения годовалого сына матерью в Екатеринбурге

За умышленное причинение тяжкого здоровья с особой жестокостью малолетнему свердловчанке грозит до 10 лет лишения свободы. Предварительно известно, что женщина избила своего сына, которому летом должно исполниться два года. При этом она несколько дней не вызывала скорую помощь и не обращалась к медикам. Сейчас специалисты опрашивают свидетелей и анализируют информацию, сообщили в региональном СК.