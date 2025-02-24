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Posted 24 февраля, 12:11

Published 24 февраля, 12:11

Modified 24 февраля, 12:13

Updated 24 февраля, 12:13

Уголовное дело заведено после избиения годовалого сына матерью в Екатеринбурге

Уголовное дело заведено после избиения годовалого сына матерью в Екатеринбурге

24 февраля 2025, 12:11
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге заведено уголовное дело по факту избиения годовалого сына многодетной матерью. У 26-летней женщины есть еще двое несовершеннолетних детей, которых сейчас оправили к родственникам в Нижний Тагил.

За умышленное причинение тяжкого здоровья с особой жестокостью малолетнему свердловчанке грозит до 10 лет лишения свободы. Предварительно известно, что женщина избила своего сына, которому летом должно исполниться два года. При этом она несколько дней не вызывала скорую помощь и не обращалась к медикам. Сейчас специалисты опрашивают свидетелей и анализируют информацию, сообщили в региональном СК.

О том, что 19 февраля в больницу был доставлен малыш с сотрясением мозга в тяжелом состоянии, в полицию сообщили из медучреждения. Сейчас мальчик находится в реанимации. Известно, что ранее мать задерживалась за наркотики.

Женщина проживает с сожителем и тремя несовершеннолетними детьми. Семья будет поставлена на учёт, — сообщил начальник региональной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, в начале февраля в Нижнем Тагиле ученик избил сверстницу прямо в школе.

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