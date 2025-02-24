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Posted 24 февраля, 16:43

Published 24 февраля, 16:43

Modified 24 февраля, 16:45

Updated 24 февраля, 16:45

В Швейцарии случайно обнаружены редкие фото тагильской узкоколейки «Кукушка»

Уникальные фото тагильской узкоколейки «Кукушка» найдены в Швейцарии

24 февраля 2025, 16:43
Фото: Ханс-Петер Берчи/tagil-press.ру.

В Швейцарии случайно обнаружены редкие фото тагильской узкоколейки «Кукушка»

В архиве известного швейцарского фотографа Ханса-Петера Бертши найдены уникальные снимки легендарной узкоколейки Нижнего Тагила, которую местные ласково называли «Кукушка».

Этой дороге, не дожившей до своего 130-летнего юбилея, фотограф посвятил целую серию снимков, запечатлев ее пассажиров, яркие сельские пейзажи и поезд, пишет v-tagile.

«Кукушка» связывала Нижний Тагил с Висимо-Уткинском и служила важным звеном для перевозки как грузов, так и пассажиров. За мелодичные гудки местные жители прозвали ее «Кукушкой». Но в 2007 году дорогу разобрали, и теперь увидеть ее можно лишь в воспоминаниях или на старых фотографиях.

Фото: Ханс-Петер Бертши/tagil-press.ру

Ханс-Петер Бертши, известный фотограф и историк, в 1993 году посетил Нижний Тагил для съемки исчезающих промышленных объектов. Среди тысячи фотографий его архива, хранящегося в библиотеке Высшей технической школы Цюриха, специалисты недавно обнаружили уникальные кадры знаменитой узкоколейки. Они позволяют вернуться на 30 лет назад и в деталях рассмотреть пассажиров, обстановку и пейзажи вдоль маршрута. Для своего времени эти фотографии отличались выдающимся качеством, а теперь они бесценны как воспоминание об исчезнувшем мире.

Узкоколейные железные дороги, составлявшие в свое время значимую часть инфраструктуры российских железных дорог, постепенно исчезают. Фотографии «Кукушки», дошедшие до нас благодаря Хансу-Петеру Бертши, помогают лучше понять, как выглядел повседневный быт региона в 1990-х годах.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Фотография#История#Инфраструктура#Пейзажи#Екатеринбург#Узкоколейка#Кукушка
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