Уникальные фото тагильской узкоколейки «Кукушка» найдены в Швейцарии

Ханс-Петер Бертши, известный фотограф и историк, в 1993 году посетил Нижний Тагил для съемки исчезающих промышленных объектов. Среди тысячи фотографий его архива, хранящегося в библиотеке Высшей технической школы Цюриха, специалисты недавно обнаружили уникальные кадры знаменитой узкоколейки. Они позволяют вернуться на 30 лет назад и в деталях рассмотреть пассажиров, обстановку и пейзажи вдоль маршрута. Для своего времени эти фотографии отличались выдающимся качеством, а теперь они бесценны как воспоминание об исчезнувшем мире.