В Екатеринбурге иностранец попал в тюрьму за нападение на студента УрФУ

Молодой человек был признан виновным в разбое с применением насилия и оружия. В ходе разбирательств было установлено, что вечером 30 ноября 2023 года двое молодых людей напали на студента, когда он ехал в трамвае, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.