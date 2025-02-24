В Екатеринбурге иностранец попал в тюрьму за нападение на студента УрФУ

Posted 24 февраля, 08:50
Published 24 февраля, 08:50
Modified 24 февраля, 08:52
Updated 24 февраля, 08:52
Молодой человек был признан виновным в разбое с применением насилия и оружия. В ходе разбирательств было установлено, что вечером 30 ноября 2023 года двое молодых людей напали на студента, когда он ехал в трамвае, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
Нападавшие потребовали у потерпевшего дать им 500 рублей. Чтобы преступление было совершить проще, осужденный достал пистолет и приставил его к коленке потерпевшего. Так он показал, что намерен выстрелить. Когда требования были высказаны повторно, все участники конфликта вышли из трамвая.
Студент при этом отказался выполнить требования. В результате около дома на улице Ленина, 51 нападавший выстрелил из пневматического пистолета в потерпевшего. Пуля прилетела в щеку последнего.
Суд в результате назначил виновнику пять лет лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее в Каменске-Уральском стало известно о том, что трое молодых людей похитили двух девушек и издевались над ними в помещении автомойки.