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Posted 24 февраля, 08:50

Published 24 февраля, 08:50

Modified 24 февраля, 08:52

Updated 24 февраля, 08:52

В Екатеринбурге иностранец попал в тюрьму за нападение на студента УрФУ

В Екатеринбурге иностранец попал в тюрьму за нападение на студента УрФУ

24 февраля 2025, 08:50
Фото: 1MI.
Иностранный гражданин 1994 года рождения получил 5 лет лишения свободы за нападение на студента УрФУ в Екатеринбурге.

Молодой человек был признан виновным в разбое с применением насилия и оружия. В ходе разбирательств было установлено, что вечером 30 ноября 2023 года двое молодых людей напали на студента, когда он ехал в трамвае, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Нападавшие потребовали у потерпевшего дать им 500 рублей. Чтобы преступление было совершить проще, осужденный достал пистолет и приставил его к коленке потерпевшего. Так он показал, что намерен выстрелить. Когда требования были высказаны повторно, все участники конфликта вышли из трамвая.

Студент при этом отказался выполнить требования. В результате около дома на улице Ленина, 51 нападавший выстрелил из пневматического пистолета в потерпевшего. Пуля прилетела в щеку последнего.

Суд в результате назначил виновнику пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Каменске-Уральском стало известно о том, что трое молодых людей похитили двух девушек и издевались над ними в помещении автомойки.

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