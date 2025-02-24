В Екатеринбурге кредиторы отказывались списывать долг умершего военнослужащего

Posted 24 февраля, 16:02
Published 24 февраля, 16:02
Modified 24 февраля, 16:04
Updated 24 февраля, 16:04
12 лет назад екатеринбуржец взял сумму в размере 75 тысяч рублей в организации микрозаймов. Деньги в положенный срок мужчина не вернул и ему насчитали задолженность более 90 тысяч рублей. В 2020 году банк передал коллекторам право требовать долг.
Должник подписал контракт и отправился в зону СВО. В ходе исполнения военных обязанностей мужчина погиб. Как сообщает прокуратура Свердловской области, мать погибшего подала в организацию заявление с просьбой прекратить взыскания денежных средств. Однако, контора отказала в прекращении требований выплат.
Прокуратура Свердловской области собрала совещание совместно с коллекторами. Сотрудникам объяснили нормы законодательства, после чего кредитные обязательства с наследников погибшего участника СВО сняли.
Ранее из-за ошибки в документах участник СВО из Тавды девять месяцев не получал денежное довольствие.