В Екатеринбурге кредиторы отказывались списывать долг умершего военнослужащего

12 лет назад екатеринбуржец взял сумму в размере 75 тысяч рублей в организации микрозаймов. Деньги в положенный срок мужчина не вернул и ему насчитали задолженность более 90 тысяч рублей. В 2020 году банк передал коллекторам право требовать долг.