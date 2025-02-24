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Posted 24 февраля, 09:36

Published 24 февраля, 09:36

Modified 24 февраля, 09:38

Updated 24 февраля, 09:38

В Екатеринбурге перед судом предстанет бизнесмен за убийство более 25 лет назад

В Екатеринбурге перед судом предстанет бизнесмен за убийство более 25 лет назад

24 февраля 2025, 09:36
Фото: 1MI.
Бывший лидер ОПГ в Свердловской области предстанет перед судом в третий раз по делу об убийстве, которое случилось более 25 лет назад. Дело касается смерти предпринимателя Алексея Зубакина.

Дело было возвращено в Кировский районный суд Екатеринбурга. 24 февраля в процессе принял участие брат Зубакина. Он сказал, что ему в прошлый раз не дали слово во время прений. Однако, по словам адвоката Олеси Бортниковой он сам от этого отказался.

Убийство Зубакина случилось в 2000 году. В деле звучат такие фамилии как Мамедова, Клока и Дейч. Мамедов тогда был водителем у Клока, а Дейч, по данным следствия, был заказчиком убийства, пишет 66.ру.

Напомним, ранее стало известно о том, что в тюрьму на 13 лет отправился Андрей Рогожкин. Он является участником преступной группы «Герат-Урал». В колонию его отправили за преступления, которые он совершил еще в 90-е годы.

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