В Екатеринбурге перед судом предстанет бизнесмен за убийство более 25 лет назад

Дело было возвращено в Кировский районный суд Екатеринбурга. 24 февраля в процессе принял участие брат Зубакина. Он сказал, что ему в прошлый раз не дали слово во время прений. Однако, по словам адвоката Олеси Бортниковой он сам от этого отказался.