В Екатеринбурге перед судом предстанет бизнесмен за убийство более 25 лет назад

Posted 24 февраля, 09:36
Published 24 февраля, 09:36
Modified 24 февраля, 09:38
Updated 24 февраля, 09:38
Дело было возвращено в Кировский районный суд Екатеринбурга. 24 февраля в процессе принял участие брат Зубакина. Он сказал, что ему в прошлый раз не дали слово во время прений. Однако, по словам адвоката Олеси Бортниковой он сам от этого отказался.
Убийство Зубакина случилось в 2000 году. В деле звучат такие фамилии как Мамедова, Клока и Дейч. Мамедов тогда был водителем у Клока, а Дейч, по данным следствия, был заказчиком убийства, пишет 66.ру.
Напомним, ранее стало известно о том, что в тюрьму на 13 лет отправился Андрей Рогожкин. Он является участником преступной группы «Герат-Урал». В колонию его отправили за преступления, которые он совершил еще в 90-е годы.