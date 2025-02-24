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Posted 24 февраля, 04:57

Published 24 февраля, 04:57

Modified 24 февраля, 04:59

Updated 24 февраля, 04:59

В Екатеринбурге почти на 3 месяца закрыто кафе «Ташкент» за нарушения

В Екатеринбурге почти на 3 месяца закрыто кафе «Ташкент» за нарушения

24 февраля 2025, 04:57
Фото: 1MI.
Работа кафе «Ташкент» в Екатеринбурге приостановлена по причине нарушений СанПина. Такое решение приняли приставы Свердловской области. Всего закрытым заведение простоит 85 дней.

По результатам проверки стало известно, что предприниматель, являющийся владельцем кафе на улице Технической, 23, допустил нарушение требований к организации питания населения.

В ГУФССП по Свердловской области сообщили, что дело относится к категории посягательств на здоровье населения. В связи с этим кафе было решено закрыть на 85 дней.

Отмечается, что если предприниматель возобновит деятельность, то ему грозит административная ответственность.

Ранее в кафе и закусочных в Екатеринбурге силовики устроили рейды по выявлению нелегальных мигрантов.

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#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Кафе#Свердловская область#Закрытие#Приставы#Нарушения#Екатеринбург
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