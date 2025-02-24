В Екатеринбурге почти на 3 месяца закрыто кафе «Ташкент» за нарушения

Posted 24 февраля, 04:57
Published 24 февраля, 04:57
Modified 24 февраля, 04:59
Updated 24 февраля, 04:59
По результатам проверки стало известно, что предприниматель, являющийся владельцем кафе на улице Технической, 23, допустил нарушение требований к организации питания населения.
В ГУФССП по Свердловской области сообщили, что дело относится к категории посягательств на здоровье населения. В связи с этим кафе было решено закрыть на 85 дней.
Отмечается, что если предприниматель возобновит деятельность, то ему грозит административная ответственность.
Ранее в кафе и закусочных в Екатеринбурге силовики устроили рейды по выявлению нелегальных мигрантов.