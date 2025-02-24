tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 16:23

Published 24 февраля, 16:23

Modified 24 февраля, 16:25

Updated 24 февраля, 16:25

Сэкономить на воде легко, достаточно лишь выработать новые полезные привычки

В феврале заплатите за воду в два раза меньше: сумму в квитанции уменьшит этот трюк

24 февраля 2025, 16:23
Фото: 1MI. Сэкономить на воде легко, достаточно лишь выработать новые полезные привычки
Рубрика
Дом и сад
Счета за коммунальные услуги становятся все больше, а траты на воду перешли разумные границы. Однако с помощью простых привычек и нехитрых трюков можно существенно уменьшить сумму в квитанциях. Уже в феврале вы почувствуете разницу, начав экономить воду прямо сейчас.

Каждый день мы выполняем сотни бытовых задач, не задумываясь о том, сколько воды уходит впустую. Например, оставив кран открытым во время чистки зубов или мытья посуды, вы можете потратить лишние десятки литров в день. Простое правило — закрывать кран, когда вода вам не нужна, — поможет существенно сократить эти траты, советует портал Домклик.

Душ вместо ванны: многолетняя экономия за несколько минут

Принять ванну — это приятно, но и затратно. Обычное заполнение ванны требует в среднем 80 литров воды, в то время как короткий душ потребляет раза в два меньше. Меняя привычки всей семьи, вы экономите не только чистую воду, но и значительную сумму денег на теплоснабжении.

Как очистить воду без фильтра и кипячения: будет прозрачнее слезы — доступно каждому
Узнать подробнее

Счетчики воды: платите только за то, что потребили

Если вы до сих пор оплачиваете воду по нормативам, пришло время задуматься об установке счетчиков. Это не только честно, но и выгодно: завышенные нормативы расхода воды зачастую превышают реальные объемы, и вы переплачиваете за то, что даже не использовали.

Сантехника без дефектов: бережем воду и деньги

Капающий кран или неисправный бачок в унитазе ежегодно «съедают» тысячи рублей. В месяц через такой небольшой дефект может утечь до 6 кубометров воды. Регулярно проверяйте сантехнику и вовремя устраняйте неисправности, чтобы не платить за лишние кубометры.

Советы для современной экономии: технологии в помощь

Посудомоечная машина — отличное решение, позволяющее тратить меньше воды, чем при ручной мойке. Современные бытовые приборы разработаны так, чтобы быть максимально экономичными и экологичными. Правильно выбирая технику, вы значительно снижаете объем потребляемой воды.

Следуйте этим советам и вы заметите, как суммы в квитанциях за воду начинают снижаться. Простые привычки и своевременная модернизация дома — это реальный способ сэкономить уже в ближайшем месяце. Начните прямо сегодня, и февральские счета приятно удивят вас.

Ранее эксперты рассказали о безопасных способах очистить воду в домашних условиях.

Вода из крана опаснее, чем кажется: три домашних способа раскрыть всю правду
Узнать подробнее
Читайте также:
Выбросила все дорогие средства: обычная фольга заменяет на кухне любой «Пемолюкс»Почву для рассады поджариваю и замораживаю — томаты и перцы больше не болеютНе губите свой телефон: топ-4 фатальных ошибок при зарядке смартфона
#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом и сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика