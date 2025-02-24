В феврале заплатите за воду в два раза меньше: сумму в квитанции уменьшит этот трюк

Если вы до сих пор оплачиваете воду по нормативам, пришло время задуматься об установке счетчиков. Это не только честно, но и выгодно: завышенные нормативы расхода воды зачастую превышают реальные объемы, и вы переплачиваете за то, что даже не использовали.