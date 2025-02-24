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Posted 24 февраля, 04:17

Published 24 февраля, 04:17

Modified 24 февраля, 04:19

Updated 24 февраля, 04:19

В Каменске-Уральском полицейских ждет проверка после избиения девушек на автомойке

В Каменске-Уральском полицейских ждет проверка после избиения девушек на автомойке

24 февраля 2025, 04:17
Фото: 1MI.
Полицейские, которые задержали издевавшихся над студентками молодых людей только спустя полтора месяца, будут проверены. В Каменск-Уральский с этой целью прибыл замглавы СК по региону Анатолий Надбитов.

В ведомстве рассказали, что он заслушал доклад о том, как движется дело. Кроме того, следователям было поручено дать оценку действиям правоохранителей.

Также Анатолий Надбитов встретился с родителями девушек, которые пострадали в результате неправомерных действий молодых людей. Он пообещал, что постарается разобраться в случившемся.

Напомним, инцидент случился 3 января. Молодые люди похитили девушек и привезли в помещение автомойки. Там они издевались над ними некоторое время. В результате юношей задержали. На данный момент фигуранты отправлены в СИЗО.

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#Ирина Кирилова#Проверка#Криминал#Издевательства#Арест#18+#Екатеринбург#СК#Анатолий Надбитов
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