В Каменске-Уральском полицейских ждет проверка после избиения девушек на автомойке

Posted 24 февраля, 04:17
Published 24 февраля, 04:17
Modified 24 февраля, 04:19
Updated 24 февраля, 04:19
В ведомстве рассказали, что он заслушал доклад о том, как движется дело. Кроме того, следователям было поручено дать оценку действиям правоохранителей.
Также Анатолий Надбитов встретился с родителями девушек, которые пострадали в результате неправомерных действий молодых людей. Он пообещал, что постарается разобраться в случившемся.
Напомним, инцидент случился 3 января. Молодые люди похитили девушек и привезли в помещение автомойки. Там они издевались над ними некоторое время. В результате юношей задержали. На данный момент фигуранты отправлены в СИЗО.