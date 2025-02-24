В магазинах «Светофор» Свердловской области выявлены грубые нарушения СанПин

Posted 24 февраля, 12:09
Published 24 февраля, 12:09
Modified 24 февраля, 12:11
Updated 24 февраля, 12:11
Во время проверок выяснилось, что на продукции отсутствовала маркировка, а товары животного происхождения продавались без ветеринарной документации. Также товар продавался просроченным, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
В связи с этим было забраковано и снято с продажи 65 партий молочной, мясной и рыбной продукций, а также овощей и безалкогольного пива. Кроме того, с продажи сняли более трех тысяч таких товаров, как одежда, обувь, галантерея, мебель, электротовары.
Напомним, в России закрылись 76 магазинов «Светофор» из-за продуктов плохого качества, которые были обнаружены во время проверок.