В магазинах «Светофор» Свердловской области выявлены грубые нарушения СанПин

В связи с этим было забраковано и снято с продажи 65 партий молочной, мясной и рыбной продукций, а также овощей и безалкогольного пива. Кроме того, с продажи сняли более трех тысяч таких товаров, как одежда, обувь, галантерея, мебель, электротовары.