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Posted 24 февраля, 12:09

Published 24 февраля, 12:09

Modified 24 февраля, 12:11

Updated 24 февраля, 12:11

В магазинах «Светофор» Свердловской области выявлены грубые нарушения СанПин

В магазинах «Светофор» Свердловской области выявлены грубые нарушения СанПин

24 февраля 2025, 12:09
Фото: 1MI.
В Свердловской области по итогам проверок обнаружили многочисленные грубые нарушения санитарных норм в магазинах торговой сети «Светофор».

Во время проверок выяснилось, что на продукции отсутствовала маркировка, а товары животного происхождения продавались без ветеринарной документации. Также товар продавался просроченным, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

В связи с этим было забраковано и снято с продажи 65 партий молочной, мясной и рыбной продукций, а также овощей и безалкогольного пива. Кроме того, с продажи сняли более трех тысяч таких товаров, как одежда, обувь, галантерея, мебель, электротовары.

Напомним, в России закрылись 76 магазинов «Светофор» из-за продуктов плохого качества, которые были обнаружены во время проверок.

Один из магазинов «Светофор» избежал закрытия благодаря неравнодушным покупателям
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Роспотребнадзор#Светофор#Магазины#Продукция#Товары#Нарушения#Екатеринбург#Проверки
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