tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 14:18

Published 24 февраля, 14:18

Modified 24 февраля, 14:20

Updated 24 февраля, 14:20

В Нижнем Тагиле проходит «Свеча памяти» с участием юнармейцев и дошкольников

В Нижнем Тагиле проходит «Свеча памяти» с участием юнармейцев и дошкольников

24 февраля 2025, 14:18
Фото: Управление образования г. Нижний Тагил.
В Нижнем Тагиле в рамках городской игры «Путешествие по городу трудовой доблести» проходит «Свеча памяти», объединяющая юнармейцев и дошкольников через патриотические встречи и совместные игры.

В городе трудовой доблести, в Нижнем Тагиле, продолжается семейная городская игра «Путешествие по городу трудовой доблести». Одним из ярких этапов стала акция «Свеча памяти». В феврале юнармейские отряды активно взаимодействуют с малышами, открывая перед ними двери в мир «Юнармии». Старшие ребята делятся своими историями и мотивируют младших на активную общественную жизнь, сообщает Управление образованием Нижнего Тагила.

Фото: Управление образования г. Нижний Тагил

Особое место занимают визиты участников специальной военной операции на Украине. Их рассказы о героизме и отваге российских солдат вызывают в сердцах детей искреннюю гордость за свою страну и ее защитников. Совместное участие в игре «Зарничка» укрепляет дружбу между поколениями, делая юных юнармейцев не только наставниками, но и верными друзьями для дошкольников.

Проект реализуется управлением образования Нижнего Тагила, стремящимся прививать детям любовь к Родине и уважение к ее богатой истории.

Накануне Дня защитника Отечества ученики и педагоги 100-й школы поздравляли ветерана ВОВ Анатолия Киселева.

В Нижнем Тагиле школьник получил медаль «Юнармейская доблесть»
Узнать подробнее
Читайте также:
Пять новых отрядов школьников Нижнего Тагила влились в «Юнармию»«Движение первых» создается в школах Нижнего Тагила
#Агата Королева#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Свеча памяти#Дошкольники#День защитника Отечества#Юнармия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика