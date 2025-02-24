В Нижнем Тагиле проходит «Свеча памяти» с участием юнармейцев и дошкольников

Posted 24 февраля, 14:18
Published 24 февраля, 14:18
Modified 24 февраля, 14:20
Updated 24 февраля, 14:20
В городе трудовой доблести, в Нижнем Тагиле, продолжается семейная городская игра «Путешествие по городу трудовой доблести». Одним из ярких этапов стала акция «Свеча памяти». В феврале юнармейские отряды активно взаимодействуют с малышами, открывая перед ними двери в мир «Юнармии». Старшие ребята делятся своими историями и мотивируют младших на активную общественную жизнь, сообщает Управление образованием Нижнего Тагила.
Особое место занимают визиты участников специальной военной операции на Украине. Их рассказы о героизме и отваге российских солдат вызывают в сердцах детей искреннюю гордость за свою страну и ее защитников. Совместное участие в игре «Зарничка» укрепляет дружбу между поколениями, делая юных юнармейцев не только наставниками, но и верными друзьями для дошкольников.
Проект реализуется управлением образования Нижнего Тагила, стремящимся прививать детям любовь к Родине и уважение к ее богатой истории.
Накануне Дня защитника Отечества ученики и педагоги 100-й школы поздравляли ветерана ВОВ Анатолия Киселева.