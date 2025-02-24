В Нижнем Тагиле проходит «Свеча памяти» с участием юнармейцев и дошкольников

Особое место занимают визиты участников специальной военной операции на Украине. Их рассказы о героизме и отваге российских солдат вызывают в сердцах детей искреннюю гордость за свою страну и ее защитников. Совместное участие в игре «Зарничка» укрепляет дружбу между поколениями, делая юных юнармейцев не только наставниками, но и верными друзьями для дошкольников.