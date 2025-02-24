В школах и садиках Екатеринбурга усилена охрана

Posted 24 февраля, 07:31
Published 24 февраля, 07:31
Modified 24 февраля, 07:33
Updated 24 февраля, 07:33
В интернете появились видео, на которых присутствуют кадры нападений на людей. В связи с этим руководители образовательных организаций приняли дополнительные меры безопасности, рассказали в пресс-службе мэрии города.
При этом в городской администрации отметили, что в екатеринбургских школах не происходят подобные беспорядки, поэтому горожанам не стоит поддаваться панике.
Напомним, в январе 2025 года американские спецслужбы сообщили о том, что в одной из школ уральской столицы готовится теракт.