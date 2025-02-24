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Posted 24 февраля, 07:31

Published 24 февраля, 07:31

Modified 24 февраля, 07:33

Updated 24 февраля, 07:33

В школах и садиках Екатеринбурга усилена охрана

В школах и садиках Екатеринбурга усилена охрана

24 февраля 2025, 07:31
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге усилили охрану в школьных и дошкольных образовательных учреждениях из-за сообщений о стрельбе и терактах.

В интернете появились видео, на которых присутствуют кадры нападений на людей. В связи с этим руководители образовательных организаций приняли дополнительные меры безопасности, рассказали в пресс-службе мэрии города.

При этом в городской администрации отметили, что в екатеринбургских школах не происходят подобные беспорядки, поэтому горожанам не стоит поддаваться панике.

Напомним, в январе 2025 года американские спецслужбы сообщили о том, что в одной из школ уральской столицы готовится теракт.

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