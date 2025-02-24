В Свердловской области на продажу выставлен винтажный автомобиль

Posted 24 февраля, 08:28
Published 24 февраля, 08:28
Modified 24 февраля, 08:30
Updated 24 февраля, 08:30
У автомобиля пробег составляет 1 миллион километров. Транспорт 1971 года выпуска выставлен на продажу на популярном сайте объявлений.
По словам продавца, машина комплектная. Она до сих пор на ходу, но ей требуется внимание. Кроме того, машина стоит на учете с 80-х годов и ей активно интересуются покупатели.
Buick Riviera 1971 года является знаковой моделью американского автопрома. Ее кузов обладает характерным дизайном и похож на лодку. Именно потому этот автомобиль такой знаменитый.
Ранее еще один редкий автомобиль был выставлен на продажу в Екатеринбурге. Расkard Сliрреr стал известен благодаря фильму «Сын отца народов».