tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 08:28

Published 24 февраля, 08:28

Modified 24 февраля, 08:30

Updated 24 февраля, 08:30

В Свердловской области на продажу выставлен винтажный автомобиль

В Свердловской области на продажу выставлен винтажный автомобиль

24 февраля 2025, 08:28
Фото: Авито.
Классический винтажный автомобиль выставлен на продажу в Алапаевске Свердловской области. Модель Buick Riviera стоит 2,5 миллиона рублей.

У автомобиля пробег составляет 1 миллион километров. Транспорт 1971 года выпуска выставлен на продажу на популярном сайте объявлений.

По словам продавца, машина комплектная. Она до сих пор на ходу, но ей требуется внимание. Кроме того, машина стоит на учете с 80-х годов и ей активно интересуются покупатели.

Buick Riviera 1971 года является знаковой моделью американского автопрома. Ее кузов обладает характерным дизайном и похож на лодку. Именно потому этот автомобиль такой знаменитый.

Ранее еще один редкий автомобиль был выставлен на продажу в Екатеринбурге. Расkard Сliрреr стал известен благодаря фильму «Сын отца народов».

УАЗ «Буханка» за 4 миллиона рублей продается в Японии
Узнать подробнее
Читайте также:
Здание BURGER KING за 46 миллионов продают в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле за 100 млн рублей продается ликеро-водочный заводВ Нижнем Тагиле продается Букатинский рынок за 39,7 млн рублей
#Ирина Кирилова#Транспорт#Алапаевск#Автомобиль#Продажа#Объявления#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика