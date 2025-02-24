Великий Пост в 2025 году: когда начинается, суть, традиции и духовный смысл

Великопостный период охватывает семь недель, общей продолжительностью 48 дней, и разделяется на два значимых этапа. Первый из них, Святая Четыредесятница, продолжающаяся сорок дней, напоминает верующим о времени, проведенном Иисусом Христом в пустыне в молитве и воздержании перед началом своего служения. На Страстной седмице, последней перед Пасхой, православные вспоминают о том, как был предан и казнен Христос, как он умер на кресте за грехи всех людей и освободил их от страшной власти ада.