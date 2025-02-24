Великий Пост в 2025 году: когда начинается, суть, традиции и духовный смысл

Posted 24 февраля, 13:42
Published 24 февраля, 13:42
Modified 24 февраля, 13:44
Updated 24 февраля, 13:44
Пост начнется с Чистого понедельника, который приходится на 3 марта, а завершится накануне Светлого Христова Воскресения, 19 апреля — это Страстная суббота. 20 апреля наступит Пасха, главное событие в жизни всех православных верующих, которое символизирует разрушение власти ада над человеческой душой и рождение Нового завета, по которому Бог возвращает рай праведникам.
Великопостный период охватывает семь недель, общей продолжительностью 48 дней, и разделяется на два значимых этапа. Первый из них, Святая Четыредесятница, продолжающаяся сорок дней, напоминает верующим о времени, проведенном Иисусом Христом в пустыне в молитве и воздержании перед началом своего служения. На Страстной седмице, последней перед Пасхой, православные вспоминают о том, как был предан и казнен Христос, как он умер на кресте за грехи всех людей и освободил их от страшной власти ада.
Последний день перед Великим постом — 2 марта, Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощение у всех, с кем были конфликты и недопонимания.
Без примирения с ближними невозможно искренне покаяться перед Богом. Если в сердце сохраняется злоба или обида, такие чувства мешают молитве и ослабляют связь человека с ним.
Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших, — учит Иисус Христос в Евангелии (Матф. 6:14–15).
Держать обиду на кого-то — это тяжкий груз для души. Пост требует легкости, мира и спокойствия, чтобы сосредоточиться на главном — на очищении души.
Великий Пост — особый период духовного преображения и внутреннего очищения, когда православные христиане готовятся к важнейшему празднику — Светлому Христову Воскресению. В это священное время верующие обращаются к самопознанию, стремятся освободиться от душевной скверны и греховных помыслов, укрепляя свою духовную связь с Господом. Это пора искренних молитв, христианского смирения, благих поступков и сострадания к ближним.
Однако важно понимать, что истинная сущность поста заключается не столько в ограничении употребления определенных продуктов, сколько в серьезной работе над собственной душой. Православное учение подчеркивает бесполезность простого воздержания от скоромной пищи без изменения духовного естества человека.
Христианский пост имеет значение в единственном случае, если речь идет об ограничении ради Христа, потому что Господь, сам претерпевший сорокадневный пост, ждет от нас, чтобы мы не становились рабами зависимостей, чтобы привычки — от вкусовых до привычек к отвлечениям и развлечениям — не начинали быть господином над нами, — говорит глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Великий Пост делится на 6 недель (седмиц) и завершается Страстной седмицей. Каждая из них имеет особое название и смысл, связанный с покаянием, борьбой с грехами и готовит нас к Пасхе.
Верующие отказываются от любого мяса, молочных продуктов и вкушают растительную пищу, которая помогает избавиться от тяжести и утончить душу. Постящийся человек становится менее приземленным, менее «телесным» и более восприимчивым к молитве. В дни поста можно употреблять все овощи, фрукты и каши, бобовые, орехи и семечки, грибы и ягоды, а также и сухофрукты.
Пост смягчается трижды. На Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (13 апреля) можно есть рыбу и пить вино. В Лазареву субботу (12 апреля) разрешена икра. По субботам и воскресеньям на протяжении всего поста разрешено масло (любое растительное), а также некрепкое вино.
Церковь учит, что пост — это не просто отказ от определенной пищи, не диета, а время для покаяния, очищения совести, усиленной молитвы, милосердия, борьбы с грехами и страстями. Поэтому пост может быть соблюдаем и духовно, в основном для тех, кто по каким-либо причинам (например, из-за состояния здоровья, возраста, беременности или тяжелых физических условий) не может строго придерживаться предписаний в еде.
Однако ко всем остальным церковь более строга и призывает не делать себе послаблений.
Великий Пост пройдет очень быстро. Пролетит — и будет Пасха Святая. И будет очень жалко человеку, опять, в очередной раз толком и не попостившемуся. Или из-за суеты, или из жалости к себе многие не постятся. Я не знаю, с каким чувством люди едят пасхальное яйцо, «крашенки» эти, если они весь пост себе в яичнице не отказывали. Нет поста, нет воздержания, нет молитвы, нет какой-то строгости к себе. Поэтому — радости нет. Поэтому все печальные, — сказал в одной из своих бесед один из самых известных российских проповедников нашего времени, протоиерей Андрей Ткачев.
Великий пост — это особенный период в году, когда мы получаем возможность обратиться к своей внутренней сущности, пересмотреть свои ценности и стремиться к духовному обновлению. Это не просто отказ от определенных продуктов, а глубокий процесс самоанализа и работы над собой.
Врачи советуют православным христианам, которые соблюдают Великий пост, принимать в это время витамины.