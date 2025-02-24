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Posted 24 февраля, 13:42

Published 24 февраля, 13:42

Modified 24 февраля, 13:44

Updated 24 февраля, 13:44

Великий Пост — время для глубокого покаяния и очищения души

Великий Пост в 2025 году: когда начинается, суть, традиции и духовный смысл

24 февраля 2025, 13:42
Фото: 1MI. Великий Пост — время для глубокого покаяния и очищения души
Великий Пост — главный пост в православии, путь духовного очищения и подготовки к празднику Пасхи. В 2025 году он начинает в марте, а его смысл и правила остаются неизменными уже многие века.

Календарь Великого Поста 2025 года

Пост начнется с Чистого понедельника, который приходится на 3 марта, а завершится накануне Светлого Христова Воскресения, 19 апреля — это Страстная суббота. 20 апреля наступит Пасха, главное событие в жизни всех православных верующих, которое символизирует разрушение власти ада над человеческой душой и рождение Нового завета, по которому Бог возвращает рай праведникам.

Великопостный период охватывает семь недель, общей продолжительностью 48 дней, и разделяется на два значимых этапа. Первый из них, Святая Четыредесятница, продолжающаяся сорок дней, напоминает верующим о времени, проведенном Иисусом Христом в пустыне в молитве и воздержании перед началом своего служения. На Страстной седмице, последней перед Пасхой, православные вспоминают о том, как был предан и казнен Христос, как он умер на кресте за грехи всех людей и освободил их от страшной власти ада.

В Великий пост нельзя входить с обидами в сердце
В Великий пост нельзя входить с обидами в сердце. Фото: 1MI

Прощение: подходим к Великому посту без обид в душе

Последний день перед Великим постом — 2 марта, Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощение у всех, с кем были конфликты и недопонимания.

Без примирения с ближними невозможно искренне покаяться перед Богом. Если в сердце сохраняется злоба или обида, такие чувства мешают молитве и ослабляют связь человека с ним.

Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших, — учит Иисус Христос в Евангелии (Матф. 6:14–15).

Держать обиду на кого-то — это тяжкий груз для души. Пост требует легкости, мира и спокойствия, чтобы сосредоточиться на главном — на очищении души.

Во время Великого поста верующие чаще посещают храм
Во время Великого поста верующие чаще посещают храм. Фото: 1MI

Глубинный смысл Великого Поста

Великий Пост — особый период духовного преображения и внутреннего очищения, когда православные христиане готовятся к важнейшему празднику — Светлому Христову Воскресению. В это священное время верующие обращаются к самопознанию, стремятся освободиться от душевной скверны и греховных помыслов, укрепляя свою духовную связь с Господом. Это пора искренних молитв, христианского смирения, благих поступков и сострадания к ближним.

Однако важно понимать, что истинная сущность поста заключается не столько в ограничении употребления определенных продуктов, сколько в серьезной работе над собственной душой. Православное учение подчеркивает бесполезность простого воздержания от скоромной пищи без изменения духовного естества человека.

Христианский пост имеет значение в единственном случае, если речь идет об ограничении ради Христа, потому что Господь, сам претерпевший сорокадневный пост, ждет от нас, чтобы мы не становились рабами зависимостей, чтобы привычки — от вкусовых до привычек к отвлечениям и развлечениям — не начинали быть господином над нами, — говорит глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Великий пост — это не диета, и формальное воздержание от пищи без работы над собой может только навредить
Великий пост — это не диета, и формальное воздержание от пищи без работы над собой может только навредить. Фото: 1MI

Великий Пост неделя за неделей

Великий Пост делится на 6 недель (седмиц) и завершается Страстной седмицей. Каждая из них имеет особое название и смысл, связанный с покаянием, борьбой с грехами и готовит нас к Пасхе.

  • 1-я неделя: Торжество Православия, 9 марта. Праздник символизирует победу над еретиками-иконоборцами в 843 году, когда было восстановлено почитание икон. В храмах совершается чин Торжества Православия: читают анафемы ересям и славят защитников веры. Духовный смысл праздника — утверждение истинной веры и единства Церкви.
  • 2-я неделя: Святителя Григория Паламы, 16 марта. Почитание богослова XIV века, учившего о Фаворском свете (нетварной Божественной энергии). В проповедях верующим напоминают о силе поста и молитвы для соединения с Богом.
  • 3-я неделя: Крестопоклонная, 23 марта. Поклонение Кресту Господню как оружию победы над смертью. В храмах выносят Крест на середину, верующие целуют его и поют: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко!». Крест — символ надежды и укрепления в середине поста.
  • 4-я неделя: Преподобного Иоанна Лествичника, 30 марта. Почитание автора «Лествицы» — книги о 30 ступенях духовного восхождения. Верующих призывают к борьбе со страстями и восхождению к добродетелям.
  • 5-я неделя: Преподобной Марии Египетской, 6 апреля. Воспоминание о великой грешнице, ставшей святой через покаяние. Священники напоминают прихожанам, что сила покаяния способна преобразить даже самую падшую душу.
  • 6-я неделя: Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), 13 апреля. Встреча Христа как Царя перед Его крестными страданиями. В этот день освящают вербу как символ победы жизни над смертью. — Духовный смысл праздника — готовность следовать за Христом, даже если путь ведет к Голгофе.
  • Страстная седмица: 14–19 апреля. Неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях жизни Христа.
В Страстную седмицу верующие вспоминают о крестных муках Христа
В Страстную седмицу верующие вспоминают о крестных муках Христа. Фото: 1MI

Великий пост — как питаться

Верующие отказываются от любого мяса, молочных продуктов и вкушают растительную пищу, которая помогает избавиться от тяжести и утончить душу. Постящийся человек становится менее приземленным, менее «телесным» и более восприимчивым к молитве. В дни поста можно употреблять все овощи, фрукты и каши, бобовые, орехи и семечки, грибы и ягоды, а также и сухофрукты.

Пост смягчается трижды. На Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (13 апреля) можно есть рыбу и пить вино. В Лазареву субботу (12 апреля) разрешена икра. По субботам и воскресеньям на протяжении всего поста разрешено масло (любое растительное), а также некрепкое вино.

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Можно ли соблюдать пост духовно и не отказываться от мяса?

Церковь учит, что пост — это не просто отказ от определенной пищи, не диета, а время для покаяния, очищения совести, усиленной молитвы, милосердия, борьбы с грехами и страстями. Поэтому пост может быть соблюдаем и духовно, в основном для тех, кто по каким-либо причинам (например, из-за состояния здоровья, возраста, беременности или тяжелых физических условий) не может строго придерживаться предписаний в еде.

Однако ко всем остальным церковь более строга и призывает не делать себе послаблений.

Великий Пост пройдет очень быстро. Пролетит — и будет Пасха Святая. И будет очень жалко человеку, опять, в очередной раз толком и не попостившемуся. Или из-за суеты, или из жалости к себе многие не постятся. Я не знаю, с каким чувством люди едят пасхальное яйцо, «крашенки» эти, если они весь пост себе в яичнице не отказывали. Нет поста, нет воздержания, нет молитвы, нет какой-то строгости к себе. Поэтому — радости нет. Поэтому все печальные, — сказал в одной из своих бесед один из самых известных российских проповедников нашего времени, протоиерей Андрей Ткачев.

Великий пост — это особенный период в году, когда мы получаем возможность обратиться к своей внутренней сущности, пересмотреть свои ценности и стремиться к духовному обновлению. Это не просто отказ от определенных продуктов, а глубокий процесс самоанализа и работы над собой.

Врачи советуют православным христианам, которые соблюдают Великий пост, принимать в это время витамины.

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