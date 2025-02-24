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Posted 24 февраля, 15:37

Published 24 февраля, 15:37

Modified 24 февраля, 15:39

Updated 24 февраля, 15:39

Из-за жесткой воды на кране появляются известковые отложения

Вода из крана опаснее, чем кажется: три домашних способа раскрыть всю правду

24 февраля 2025, 15:37
Фото: 1MI. Из-за жесткой воды на кране появляются известковые отложения
Рубрика
Дом и сад
Качество питьевой воды из-под крана далеко не всегда соответствует норме. Нередко в ней растворены примеси и невидимые загрязнители, которые могут навредить здоровью. Хорошая новость: чтобы оценить состояние воды, необязательно обращаться в лабораторию.

Если вы хотите быстро и результативно проверить воду дома, пригодятся тест-полоски. Это недорогой способ проверить уровень pH, жесткость и содержание хлора и нитратов. Приобрести такие тест полоски можно на любом маркетплейсе. Их стоимость составляет от 500 до 1500 рублей в зависимости от функционала и производителя.

Пользоваться тест-полосками элементарно: погрузите полоску в воду и сравните изменение цвета с показателями на упаковке. Такой метод помогает быстро оценить, насколько безопасна вода для питья или бытовых нужд.

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Если под рукой нет специального оборудования, вода все равно может быть проверена по базовым органолептическим характеристикам. Это займет немного времени, но позволит обнаружить явные отклонения в ее составе.

  • Запах. У качественной воды его практически нет. Если вы ощущаете запах хлора или сероводорода (отдаленно напоминающего тухлые яйца), это признаки загрязнения.
  • Цвет. Жидкость должна оставаться прозрачной. Желтоватый, коричневый или зеленоватый оттенок указывает на наличие ржавчины, осадков или микроорганизмов.
  • Мутность и осадок. Чистая вода не должна оставлять мутных следов, плёнки или осадков на дне посуды.
  • Вкус. Солёный, горький или металлический привкус — серьезный повод усомниться в безопасности питья.

Домашние методы проверки полезны, но, если есть подозрения на серьезное загрязнение, лучше обратиться в лабораторию, так как на глаз невозможно определить, например, содержание тяжелых металлов или опасных бактерий, пишет Pravda.ru.

Ранее эксперты рассказали, как быстро убрать известковый налет с крана.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Питьевая вода#Загрязнение#Тяжелые металлы#Качество воды#Мутность#Дом и сад#КЦ#Тест-полоски#Органолептические характеристики#Безопасность воды#Лабораторные исследования
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