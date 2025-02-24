Вода из крана опаснее, чем кажется: три домашних способа раскрыть всю правду

Если вы хотите быстро и результативно проверить воду дома, пригодятся тест-полоски. Это недорогой способ проверить уровень pH, жесткость и содержание хлора и нитратов. Приобрести такие тест полоски можно на любом маркетплейсе. Их стоимость составляет от 500 до 1500 рублей в зависимости от функционала и производителя.