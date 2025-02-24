Вода из крана опаснее, чем кажется: три домашних способа раскрыть всю правду

Posted 24 февраля, 15:37
Published 24 февраля, 15:37
Modified 24 февраля, 15:39
Updated 24 февраля, 15:39
Если вы хотите быстро и результативно проверить воду дома, пригодятся тест-полоски. Это недорогой способ проверить уровень pH, жесткость и содержание хлора и нитратов. Приобрести такие тест полоски можно на любом маркетплейсе. Их стоимость составляет от 500 до 1500 рублей в зависимости от функционала и производителя.
Пользоваться тест-полосками элементарно: погрузите полоску в воду и сравните изменение цвета с показателями на упаковке. Такой метод помогает быстро оценить, насколько безопасна вода для питья или бытовых нужд.
Если под рукой нет специального оборудования, вода все равно может быть проверена по базовым органолептическим характеристикам. Это займет немного времени, но позволит обнаружить явные отклонения в ее составе.
Домашние методы проверки полезны, но, если есть подозрения на серьезное загрязнение, лучше обратиться в лабораторию, так как на глаз невозможно определить, например, содержание тяжелых металлов или опасных бактерий, пишет Pravda.ru.
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