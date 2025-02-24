Врачи медцентра в Екатеринбурге сумели восстановить спортсмена со сложной травмой

Posted 24 февраля, 12:49
Published 24 февраля, 12:49
Modified 24 февраля, 12:51
Updated 24 февраля, 12:51
Во время соревнований спортсмен вылетел с трассы и упал. В результате ему был диагностирован перелом нижней трети бедра, в связи с чем ему наложили гипс на шесть недель, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.
После снятия гипса у молодого человека не сгибалось колено. Чтобы помочь ему восстановиться, сотрудники медицинского центра подобрали индивидуальную реабилитационную программу, в которой используются механотерапия, физиотерапия и кинезиотерапия.
Вскоре после курса реабилитации спортсмен вернулся к тренировкам.