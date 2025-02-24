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Posted 24 февраля, 12:49

Published 24 февраля, 12:49

Modified 24 февраля, 12:51

Updated 24 февраля, 12:51

Врачи медцентра в Екатеринбурге сумели восстановить спортсмена со сложной травмой

Врачи медцентра в Екатеринбурге сумели восстановить спортсмена со сложной травмой

24 февраля 2025, 12:49
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сотрудники медцентра «Бонум» помогли 14-летнему лыжнику вернуться в спорт после полученной травмы.

Во время соревнований спортсмен вылетел с трассы и упал. В результате ему был диагностирован перелом нижней трети бедра, в связи с чем ему наложили гипс на шесть недель, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

После снятия гипса у молодого человека не сгибалось колено. Чтобы помочь ему восстановиться, сотрудники медицинского центра подобрали индивидуальную реабилитационную программу, в которой используются механотерапия, физиотерапия и кинезиотерапия.

Вскоре после курса реабилитации спортсмен вернулся к тренировкам.

Напомним, в Свердловской области медработники удалили пациентке опухоль с помощью новой технологии.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Травма#Здоровье#Врачи#Спортсмен#Медицинский центр#Реабилитация#Екатеринбург
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