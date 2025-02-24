Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце 23 февраля

Posted 24 февраля, 07:36
Published 24 февраля, 07:36
Modified 24 февраля, 07:37
Updated 24 февраля, 07:37
Отмечается, что последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года. Происхождение вспышки ученые связывают с быстрым ростом активности Солнца, пишет tsn24.ru.
«Ранее в середине дня было зарегистрировано три вспышки уровня M, в том числе событие уровня M4.9, считающее крупным. Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события», — говорится в сообщении.
Из-за места происхождения, западный край Солнца, шансы воздействия на Землю минимальны. Геомагнитная обстановка сохраняется в зелёной зоне.