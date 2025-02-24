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Posted 24 февраля, 07:36

Published 24 февраля, 07:36

Modified 24 февраля, 07:37

Updated 24 февраля, 07:37

Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце 23 февраля

Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце 23 февраля

24 февраля 2025, 07:36
Фото: Изображение Midjourney.
Самая мощная вспышка на Солнце высшего балла X произошла 23 февраля. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии, максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22:20 по московскому времени. Предварительный класс события — X2.0.

Отмечается, что последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года. Происхождение вспышки ученые связывают с быстрым ростом активности Солнца, пишет tsn24.ru.

«Ранее в середине дня было зарегистрировано три вспышки уровня M, в том числе событие уровня M4.9, считающее крупным. Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события», — говорится в сообщении.

Из-за места происхождения, западный край Солнца, шансы воздействия на Землю минимальны. Геомагнитная обстановка сохраняется в зелёной зоне.

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