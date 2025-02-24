Выбрасывали из окон. Под Екатеринбургом сгорел приют для животных

Posted 24 февраля, 03:38
Published 24 февраля, 03:38
Modified 24 февраля, 03:39
Updated 24 февраля, 03:39
Известно, что часть животных сбежала, а некоторые погибли. Утром 24 февраля планируется разбор сгоревших конструкций для поиска погибших и сбежавших животных, сообщается в группе «Сила Березовского в людях» Вконтакте.
В Ветеринарной клинике главный врач рассказала, что поступившим кошкам потребуется передержка. У некоторых из них имеются хронические заболевания. Всю ночь животные пробыли в ветклинике. Некоторым потребовалась капельница, а кому-то аппарат искусственного дыхания.
Один из волонтеров, которые помогали в спасении животных, попал в реанимацию. По словам очевидцев, молодой человек в стабильном состоянии. Он уже идет на поправку.
Напомним, в середине декабря 2024 года приют для животных сгорел в Шувакише под Екатеринбургом. Владелица приюта попала в реанимацию. Тогда погибли 42 животных.