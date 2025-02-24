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Posted 24 февраля, 03:38

Published 24 февраля, 03:38

Modified 24 февраля, 03:39

Updated 24 февраля, 03:39

Под Екатеринбургом случился пожар в приюте для животных

Выбрасывали из окон. Под Екатеринбургом сгорел приют для животных

24 февраля 2025, 03:38
Фото: 1MI.

Под Екатеринбургом случился пожар в приюте для животных

Кошек и собак спасали волонтеры в Березовском. Причиной стал пожар в здании, где разместился приют. Чтобы спасти животных, их пришлось выбрасывать из окон. Инцидент случился 23 февраля.

Известно, что часть животных сбежала, а некоторые погибли. Утром 24 февраля планируется разбор сгоревших конструкций для поиска погибших и сбежавших животных, сообщается в группе «Сила Березовского в людях» Вконтакте.

В Ветеринарной клинике главный врач рассказала, что поступившим кошкам потребуется передержка. У некоторых из них имеются хронические заболевания. Всю ночь животные пробыли в ветклинике. Некоторым потребовалась капельница, а кому-то аппарат искусственного дыхания.

Один из волонтеров, которые помогали в спасении животных, попал в реанимацию. По словам очевидцев, молодой человек в стабильном состоянии. Он уже идет на поправку.

Напомним, в середине декабря 2024 года приют для животных сгорел в Шувакише под Екатеринбургом. Владелица приюта попала в реанимацию. Тогда погибли 42 животных.

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