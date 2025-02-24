Выходные в аду, «Свеча памяти», 8 млн на фонтаны Тагила и неадекват с псом и топором

В Нижнем Тагиле на улице Коминтерна ночью 23 февраля 2025 года мужчина с собакой напал с топором на прохожего, который также выгуливал питомца. Пострадавший получил рану головы, а его собака — рваные раны. По словам жены пострадавшего, нападавший ранее конфликтовал с местными собачниками.