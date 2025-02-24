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Posted 24 февраля, 17:32

Published 24 февраля, 17:32

Modified 24 февраля, 17:34

Updated 24 февраля, 17:34

Выходные в аду, «Свеча памяти», 8 млн на фонтаны Тагила и неадекват с псом и топором

Выходные в аду, «Свеча памяти», 8 млн на фонтаны Тагила и неадекват с псом и топором

24 февраля 2025, 17:32
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В День защитника Отечества тагильчане задыхались от смога. В городе проходит акция «Свеча памяти». На обслуживание фонтанов власти Тагила потратят более 8 млн рублей. Патриоты со всей России приехали на фестиваль «Афганский ветер». Агрессивный мужчина с собакой и топором накинулся на прохожего.

Нижний Тагил накрыл прежде не виданный смог — горожане задыхались все праздники. Агрокомплекс «Горноуральский» опять сливает навоз в поля, а Россельхознадзор изъял из продажи опасную рыбу. TagilCity.ru подвел экоитоги недели.

Итоги недели: сероводород, адские выходные в Тагиле и подозрительные продукты
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В Нижнем Тагиле проходит семейная игра «Путешествие по городу трудовой доблести». Одним из ключевых событий стала акция «Свеча памяти». В феврале юнармейцы активно работают с младшими школьниками, рассказывая о «Юнармии» и вдохновляя их на общественную деятельность, сообщает управление образования города.

В Нижнем Тагиле проходит «Свеча памяти» с участием юнармейцев и дошкольников
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Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на обслуживание восьми городских фонтанов в 2025 году с бюджетом 8,3 млн рублей. Фонтаны расположены в центральных районах города: Комсомольском скверее, Театральной площади, проспекте Ленина, парке Металлургов, площади Славы, Пионерском сквере. Работы включают расконсервацию в апреле, обслуживание с мая по сентябрь и консервацию до конца октября.

8,3 миллиона рублей выделено на обслуживание фонтанов в Нижнем Тагиле в 2025 году
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В Нижнем Тагиле прошёл 31-й фестиваль патриотической песни «Афганский ветер», собравший полный зал Городского Дворца молодежи. Более 200 участников из разных уголков страны, включая Свердловскую, Белгородскую области и Забайкалье, представили свои номера. Среди выступавших были как профессиональные музыканты, так и школьные коллективы. Мероприятие стало ярким символом единства и патриотизма всероссийского масштаба.

Фестиваль «Афганский ветер» в Тагиле объединил таланты со всей России
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В Нижнем Тагиле на улице Коминтерна ночью 23 февраля 2025 года мужчина с собакой напал с топором на прохожего, который также выгуливал питомца. Пострадавший получил рану головы, а его собака — рваные раны. По словам жены пострадавшего, нападавший ранее конфликтовал с местными собачниками.

Мужчина с топором и собакой в Нижнем Тагиле напал на прохожего
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