Зампред Синодального отдела РПЦ Кипшидзе назвал неуважением совершение намаза в храме

Представитель РПЦ подчеркнул, что последователи каждой религии должны проводить молитвы в своем помещении. Это, по его словам, вопрос уважения друг к другу. Он добавил, что искренне верующий мусульманин не придет совершать намаз в православный храм. То же самое можно сказать и о православном христианине, который не будет посещать мечеть для молитвы.