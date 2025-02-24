Зампред Синодального отдела РПЦ Кипшидзе назвал неуважением совершение намаза в храме

Posted 24 февраля, 13:56
Published 24 февраля, 13:56
Modified 24 февраля, 13:58
Updated 24 февраля, 13:58
Агентство «Ридус» попросило зампреда Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с общественностью Вахтанга Кипшидзе высказаться по поводу религиозного скандала в Вологде, вызванного тем, что мусульманин провел намаз в соборе святого Николая Чудотворца.
Собеседник издания назвал такие «молитвенные эксперименты» весьма сомнительными и, вероятно, проявлением неуважения к другой конфесии.
Представитель РПЦ подчеркнул, что последователи каждой религии должны проводить молитвы в своем помещении. Это, по его словам, вопрос уважения друг к другу. Он добавил, что искренне верующий мусульманин не придет совершать намаз в православный храм. То же самое можно сказать и о православном христианине, который не будет посещать мечеть для молитвы.
Московский муфтий Ильдар Аляутдинов, комментируя данную ситуацию, отметил, что допускает совершение намаза в православных храмах, если служители данной церкви не выступают против этого.