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Posted 24 февраля, 13:56

Published 24 февраля, 13:56

Modified 24 февраля, 13:58

Updated 24 февраля, 13:58

Зампред Синодального отдела РПЦ Кипшидзе назвал неуважением совершение намаза в храме

24 февраля 2025, 13:56
Священнослужитель отметил, что представители любой религии должны проводить молитвы в своём помещении.

Агентство «Ридус» попросило зампреда Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с общественностью Вахтанга Кипшидзе высказаться по поводу религиозного скандала в Вологде, вызванного тем, что мусульманин провел намаз в соборе святого Николая Чудотворца.

Собеседник издания назвал такие «молитвенные эксперименты» весьма сомнительными и, вероятно, проявлением неуважения к другой конфесии.

Представитель РПЦ подчеркнул, что последователи каждой религии должны проводить молитвы в своем помещении. Это, по его словам, вопрос уважения друг к другу. Он добавил, что искренне верующий мусульманин не придет совершать намаз в православный храм. То же самое можно сказать и о православном христианине, который не будет посещать мечеть для молитвы.

Московский муфтий Ильдар Аляутдинов, комментируя данную ситуацию, отметил, что допускает совершение намаза в православных храмах, если служители данной церкви не выступают против этого.

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