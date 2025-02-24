tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 13:18

Published 24 февраля, 13:18

Modified 24 февраля, 13:20

Updated 24 февраля, 13:20

Жених и невеста сыграли свадьбу в Шалинском районном суде

Жених и невеста сыграли свадьбу в Шалинском районном суде

24 февраля 2025, 13:18
Фото: Изображение Midjourney.
21 февраля 2025 года в Шалинском районном суде официально вступили в брак местная жительница и ее обвиняемый в преступлениях возлюбленный.

Известно, что мужчину обвиняют в угоне автомобиля, разбое и незаконном хранении оружия. На судебном заседании, которое состоялось 21 февраля, его оставили в СИЗО еще на два с лишним месяца.

Согласие на заключение брака дал следователь, ведущий дело. На церемонии были родные невесты и работники ЗАГСа, которые оформили документы, сообщили в Свердловской областном суде.

Напомним, осенью 2024 года житель Нижнего Тагила женился на борту самолета, летевшего в Грузию. Для молодых это стало сюрпризом. Выездную свадьбу для него организовал ведущий, не предупредив об этом жениха.

В Верхней Салде пять пар отпраздновали «золотую» свадьбу
Узнать подробнее
Читайте также:
Для отметивших золотую свадьбу тагильчан снова зазвучал марш МендельсонаГод Семьи. Железная свадьба ВолчёнковыхВ Первоуральске участник СВО сыграл свадьбу и сразу отправился голосовать
#Евгения Сафина#Общество#Свадьба#Суд#Заседание#Следователь#Заключенный#Жених#Невеста#Екатеринбург#Обвиняемый
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика