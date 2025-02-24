Жених и невеста сыграли свадьбу в Шалинском районном суде

Posted 24 февраля, 13:18
Published 24 февраля, 13:18
Modified 24 февраля, 13:20
Updated 24 февраля, 13:20
Известно, что мужчину обвиняют в угоне автомобиля, разбое и незаконном хранении оружия. На судебном заседании, которое состоялось 21 февраля, его оставили в СИЗО еще на два с лишним месяца.
Согласие на заключение брака дал следователь, ведущий дело. На церемонии были родные невесты и работники ЗАГСа, которые оформили документы, сообщили в Свердловской областном суде.
Напомним, осенью 2024 года житель Нижнего Тагила женился на борту самолета, летевшего в Грузию. Для молодых это стало сюрпризом. Выездную свадьбу для него организовал ведущий, не предупредив об этом жениха.