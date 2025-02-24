Житель Екатеринбурге испугался наказания и заплатил 1,4 млн алиментов

Posted 24 февраля, 04:45
Published 24 февраля, 04:45
Modified 24 февраля, 04:47
Updated 24 февраля, 04:47
Приставы Ленинского района Екатеринбурга вели исполнительное производство о взыскании алиментов. По решению суда отец должен был платить четвертую часть своих доходов ребенку, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.
Несмотря на решение суда, обязанности по содержанию ребенка он не исполнял. Мужчина официально нигде не работал. Однако у него был автомобиль. Его в результате арестовали и отправили на продажу. Средства были переданы ребенку.
После этого мужчина все равно не исполнял свой долг и накопил 1,4 млн задолженности. Тогда его предупредили о том, что временно будет наложено ограничение на пользование специальным правом. После этого должник заплатил алименты.
Ранее в Первоуральске местный житель оплатил алименты после того, как ему пригрозили уголовным наказанием.