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Posted 24 февраля, 04:45

Published 24 февраля, 04:45

Modified 24 февраля, 04:47

Updated 24 февраля, 04:47

Житель Екатеринбурге испугался наказания и заплатил 1,4 млн алиментов

Житель Екатеринбурге испугался наказания и заплатил 1,4 млн алиментов

24 февраля 2025, 04:45
Фото: 1MI.
Большой долг по алиментам заплатил житель Екатеринбурга после того, как его предупредили о временном ограничении на пользование специальным правом.

Приставы Ленинского района Екатеринбурга вели исполнительное производство о взыскании алиментов. По решению суда отец должен был платить четвертую часть своих доходов ребенку, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Несмотря на решение суда, обязанности по содержанию ребенка он не исполнял. Мужчина официально нигде не работал. Однако у него был автомобиль. Его в результате арестовали и отправили на продажу. Средства были переданы ребенку.

После этого мужчина все равно не исполнял свой долг и накопил 1,4 млн задолженности. Тогда его предупредили о том, что временно будет наложено ограничение на пользование специальным правом. После этого должник заплатил алименты.

Ранее в Первоуральске местный житель оплатил алименты после того, как ему пригрозили уголовным наказанием.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Долг#Приставы#Екатеринбург#ГУФССП
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