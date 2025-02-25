1 млн рублей собрали БФ «Дети России» и ХК «Автомобилист» в ходе проведенных игр

Во время игр болельщики и гости приобретали различные сувениры. В обмен на пожертвование получали шайбу, игрушку, бутылочку для воды, браслет, наклейки из специальной коллекции. В ее создании участвовали игроки клуба: капитан команды Анатолий Голышев и защитник «Автомобилиста» Максим Осипов, а также пациенты детского онкоцентра. Вместе они слепили из пластилина фигурки на хоккейную тематику. Поделки стали элементами фирменного стиля, созданного в честь Международного дня борьбы с детским раком (15 февраля). Они вошли в дизайн сувениров и джерси, в которых хоккеисты команды выходили на раскатку. Также «Автомобилист» организовал благотворительную лотерею.