1 млн рублей собрали БФ «Дети России» и ХК «Автомобилист» в ходе проведенных игр

Posted 25 февраля, 11:33
Published 25 февраля, 11:33
Modified 25 февраля, 11:35
Updated 25 февраля, 11:35
Во время игр болельщики и гости приобретали различные сувениры. В обмен на пожертвование получали шайбу, игрушку, бутылочку для воды, браслет, наклейки из специальной коллекции. В ее создании участвовали игроки клуба: капитан команды Анатолий Голышев и защитник «Автомобилиста» Максим Осипов, а также пациенты детского онкоцентра. Вместе они слепили из пластилина фигурки на хоккейную тематику. Поделки стали элементами фирменного стиля, созданного в честь Международного дня борьбы с детским раком (15 февраля). Они вошли в дизайн сувениров и джерси, в которых хоккеисты команды выходили на раскатку. Также «Автомобилист» организовал благотворительную лотерею.
Это добрая совместная традиция Фонда и Клуба, которая приносит огромную радость, потому что мы встречаем вовлеченных людей. Вновь убеждаемся, что у нашей любимой спортивной команды благородные и отзывчивые фанаты. Они не только искренне, энергично болеют за игроков, но и делятся душевным теплом с нашими подопечными, — пояснила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.
В свою очередь, болельщики сообщили, что всегда готовы присоединиться к благотворительным акциям. При этом пожертвования начали поступать в преддверии игр, а собранная сумма продолжала расти и после их завершения.
Оборудование для лаборатории детского онкоцентра — это шанс для многих пациентов справиться с болезнью в кратчайшие сроки в родных стенах. Создаваемая технологическая база позволяет на месте достоверно оценивать состояние и подбирать терапию, экономя бесценное время.
Для того, чтобы показать, как важно поддержать сбор, к акции традиционно присоединились бывшие пациенты клиники и врачи. Торжественное вбрасывание шайб на матчах провели Варя Кормильцева и Миша Тибаев, которые сумели победить онкологию, а также заместитель главного врача ОДКБ по онкологии и гематологии Лариса Фечина и заведующий Лабораторией молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии Григорий Цаур.
Отметим, за семь лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга Хоккейный клуб «Автомобилист» и Благотворительный фонд «Дети России» собрали 5 млн 305 тысяч 361 рубль на обновление технологической базы клиники. Более подробная информация о закупке оборудования для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга, на которое ведется сбор, — на сайте благотворительного проекта «ТЫ ЕМУ НУЖЕН».