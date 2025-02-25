Астрономы РАН зафиксировали крупнейший в 2025 году выброс плазмы на Солнце

Posted 25 февраля, 13:44
Published 25 февраля, 13:44
Modified 25 февраля, 13:47
Updated 25 февраля, 13:47
Специалисты пояснили, что выброс зафиксировали космические коронографы, снявшие облако плазмы, расширявшееся с 01:00 до 09:00 по московскому времени. После окончания процесса образовавшаяся плазма улетела в космос.
«Источником выброса является та же активная область, которая произвела два дня назад вспышку уровня X2.0. Если так, то источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю», — предупредили ученые.
Они пояснили, что облако плазмы движется по направлению от нашей планеты и никакого негативного эффекта не окажет
При этом активные области на стороне Солнца, обращенной к Земле, останутся в опасной для планеты зоне на срок более полутора суток, сообщает 360.ru.