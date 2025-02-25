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Posted 25 февраля, 13:44

Published 25 февраля, 13:44

Modified 25 февраля, 13:47

Updated 25 февраля, 13:47

Астрономы РАН зафиксировали крупнейший в 2025 году выброс плазмы на Солнце

25 февраля 2025, 13:44
Самый крупный в 2025 году выброс плазмы произошел на Солнце в ночь на вторник, 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Специалисты пояснили, что выброс зафиксировали космические коронографы, снявшие облако плазмы, расширявшееся с 01:00 до 09:00 по московскому времени. После окончания процесса образовавшаяся плазма улетела в космос.

«Источником выброса является та же активная область, которая произвела два дня назад вспышку уровня X2.0. Если так, то источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю», — предупредили ученые.

Они пояснили, что облако плазмы движется по направлению от нашей планеты и никакого негативного эффекта не окажет

При этом активные области на стороне Солнца, обращенной к Земле, останутся в опасной для планеты зоне на срок более полутора суток, сообщает 360.ru.

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