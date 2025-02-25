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Posted 25 февраля, 11:33

Published 25 февраля, 11:33

Modified 25 февраля, 11:35

Updated 25 февраля, 11:35

Бастрыкин поручил доложить о проверке дома в Каменске-Уральском

Бастрыкин поручил доложить о проверке дома в Каменске-Уральском

25 февраля 2025, 11:33
Фото: 1MI.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об итогах проверки по факту нарушения прав жильцов многоэтажки в Каменске-Уральском.

Исполняющий обязанности начальника местного СК Константин Мирошниченко сообщит подробности, которые были выяснены во время проверки, а также о том, какое было принято решение, рассказали в пресс-службе ведомства.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в СКР.

Напомним, жильцы дома, воспитывающие ребенка с инвалидностью, пожаловались на отсутствие питьевой воды в колонках. В воде из скважин содержится осадок, из-за чего ее нельзя пить.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Каменск-Уральский#Проверка#Питьевая вода#ЧП#Права#Жильцы#СКР#Инвалидность#Екатеринбург#Инцидент#Бастрыкин
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