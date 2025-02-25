Бастрыкин поручил доложить о проверке дома в Каменске-Уральском

Posted 25 февраля, 11:33
Published 25 февраля, 11:33
Modified 25 февраля, 11:35
Updated 25 февраля, 11:35
Исполняющий обязанности начальника местного СК Константин Мирошниченко сообщит подробности, которые были выяснены во время проверки, а также о том, какое было принято решение, рассказали в пресс-службе ведомства.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в СКР.
Напомним, жильцы дома, воспитывающие ребенка с инвалидностью, пожаловались на отсутствие питьевой воды в колонках. В воде из скважин содержится осадок, из-за чего ее нельзя пить.