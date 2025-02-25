Бастрыкину доложат о ходе расследования жестокого избиения грудничка

Posted 25 февраля, 05:58
Published 25 февраля, 05:58
Modified 25 февраля, 06:00
Updated 25 февраля, 06:00
Сотрудники Следственного комитета проверяют жилищные условия ребенка и как в целом его воспитывали в семье. После будет дана оценка участия некоторых должностных лиц из системы профилактики. О докладе в центральный аппарат ведомства сообщили в пресс-службе СК.
Как сообщает теперь уже, пресс-служба полиции Свердловской области, горе мать уже имеет опыт уголовной ответсвенности, но в прошлый раз она ни кого не била, тогда дело было в наркотиков. Кроме того, у нее есть еще двое детей, сейчас они проживают со своими родственниками в Нижнем Тагиле.
Ранее стало известно, что на уголовное дело по факту избиения грудничка уже заведено.