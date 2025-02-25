tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 05:58

Published 25 февраля, 05:58

Modified 25 февраля, 06:00

Updated 25 февраля, 06:00

Бастрыкину доложат о ходе расследования жестокого избиения грудничка

Бастрыкину доложат о ходе расследования жестокого избиения грудничка

25 февраля 2025, 05:58
Фото: 1MI.
В главное следственное управление вскоре доложат о результатах расследования уголовного дела о женщине избившей грудничка. Речь идет о жительницы Уральской столицы, которая дважды ударила в голову своего собственного годовалого сына.

Сотрудники Следственного комитета проверяют жилищные условия ребенка и как в целом его воспитывали в семье. После будет дана оценка участия некоторых должностных лиц из системы профилактики. О докладе в центральный аппарат ведомства сообщили в пресс-службе СК.

Девушка в Екатеринбурге избила годовалого сына почти до смерти
Узнать подробнее

Как сообщает теперь уже, пресс-служба полиции Свердловской области, горе мать уже имеет опыт уголовной ответсвенности, но в прошлый раз она ни кого не била, тогда дело было в наркотиков. Кроме того, у нее есть еще двое детей, сейчас они проживают со своими родственниками в Нижнем Тагиле.

Ранее стало известно, что на уголовное дело по факту избиения грудничка уже заведено.

Уголовное дело заведено после избиения годовалого сына матерью в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно самочувствие ребенка после избиения матерью в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге сын жестоко избил своего отца
#Артем Карнаухов#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Россия#Дети#Свердловская область#Избиение#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#ЧП#Избиение ребенка#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика