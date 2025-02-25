Бастрыкину доложат о ходе расследования жестокого избиения грудничка

Как сообщает теперь уже, пресс-служба полиции Свердловской области, горе мать уже имеет опыт уголовной ответсвенности, но в прошлый раз она ни кого не била, тогда дело было в наркотиков. Кроме того, у нее есть еще двое детей, сейчас они проживают со своими родственниками в Нижнем Тагиле.