Белая как снег и опасная: какую муку не стоит класть в блины на Масленицу

Эксперты рассказали, как выбрать безопасную муку для блинов на Масленицу

Рубрика Еда и напитки

Масленичная неделя — время, когда хозяйки начинают экспериментировать с рецептами и радовать близких блинами, пирогами и другой выпечкой. Однако за кулинарным вдохновением не стоит забывать о качестве ингредиентов. Особенно пристальное внимание стоит уделить муке, ведь она не всегда безопасна.