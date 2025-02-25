Белая как снег и опасная: какую муку не стоит класть в блины на Масленицу

Posted 25 февраля, 10:00
Published 25 февраля, 10:00
Modified 25 февраля, 10:00
Updated 25 февраля, 10:00
Сегодня на прилавках магазинов можно найти десятки брендов муки в ярких упаковках. Однако здоровье потребителей далеко не всегда оказывается в приоритете у производителей. Чтобы продукт выглядел белоснежным и «идеальным», зачастую используется химия, пишет telegram-канал «Контрольная закупка».
Вот несколько опасных добавок, которые могут скрываться под загадочными аббревиатурами.
Е928 — бензоил пероксид
Эту добавку используют для отбеливания муки, чтобы придать ей красивый кремово-белый оттенок. Однако в чистом виде бензоил пероксид считается канцерогеном. Пусть ваша выпечка будет ароматной и вкусной, но без опасных химических «усилителей».
Е923 — персульфат аммония
Часто используется для улучшения текстуры муки, но также является сильным аллергеном. Особенно опасен для людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергическим реакциям. Лучше отказаться от продуктов, в составе которых числится эта добавка.
Аллоксан — «отбеливатель» против здоровья
Если вы видите муку, ослепительно белую, как снег, стоит задуматься. Аллоксан — вещество, применяемое для отбеливания, но исследования на животных показывают, что оно может вызывать нарушения работы органов.
Е926 — двуокись хлора
Используется не только для отбеливания, но и как консервант, продлевающий срок хранения муки. Однако в безопасном и качественном продукте этот компонент недопустим.
Чтобы ваша выпечка приносила только радость, а не проблемы со здоровьем, выбирайте муку, обращайте внимание на состав, указанный на упаковке. Идеальная мука будет состоять только из натуральных ингредиентов — зерна без посторонних добавок.