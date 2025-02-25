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Posted 25 февраля, 10:00

Published 25 февраля, 10:00

Modified 25 февраля, 10:00

Updated 25 февраля, 10:00

При выборе муки для блинов на Масленицу внимательно читайте этикетку

Белая как снег и опасная: какую муку не стоит класть в блины на Масленицу

25 февраля 2025, 10:00
Фото: 1MI. При выборе муки для блинов на Масленицу внимательно читайте этикетку

Эксперты рассказали, как выбрать безопасную муку для блинов на Масленицу

Рубрика
Еда и напитки
Масленичная неделя — время, когда хозяйки начинают экспериментировать с рецептами и радовать близких блинами, пирогами и другой выпечкой. Однако за кулинарным вдохновением не стоит забывать о качестве ингредиентов. Особенно пристальное внимание стоит уделить муке, ведь она не всегда безопасна.

Сегодня на прилавках магазинов можно найти десятки брендов муки в ярких упаковках. Однако здоровье потребителей далеко не всегда оказывается в приоритете у производителей. Чтобы продукт выглядел белоснежным и «идеальным», зачастую используется химия, пишет telegram-канал «Контрольная закупка».

Вот несколько опасных добавок, которые могут скрываться под загадочными аббревиатурами.

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Е928 — бензоил пероксид

Эту добавку используют для отбеливания муки, чтобы придать ей красивый кремово-белый оттенок. Однако в чистом виде бензоил пероксид считается канцерогеном. Пусть ваша выпечка будет ароматной и вкусной, но без опасных химических «усилителей».

Е923 — персульфат аммония

Часто используется для улучшения текстуры муки, но также является сильным аллергеном. Особенно опасен для людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергическим реакциям. Лучше отказаться от продуктов, в составе которых числится эта добавка.

У качественной муки в составе — только молотое зерно без посторонних добавок
У качественной муки в составе — только молотое зерно без посторонних добавок. Фото: 1MI

Аллоксан — «отбеливатель» против здоровья

Если вы видите муку, ослепительно белую, как снег, стоит задуматься. Аллоксан — вещество, применяемое для отбеливания, но исследования на животных показывают, что оно может вызывать нарушения работы органов.

Е926 — двуокись хлора

Используется не только для отбеливания, но и как консервант, продлевающий срок хранения муки. Однако в безопасном и качественном продукте этот компонент недопустим.

Чтобы ваша выпечка приносила только радость, а не проблемы со здоровьем, выбирайте муку, обращайте внимание на состав, указанный на упаковке. Идеальная мука будет состоять только из натуральных ингредиентов — зерна без посторонних добавок.

Ранее эксперты Росконтроля назвали самые качественные марки сливочного масла.

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